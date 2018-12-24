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17:41 (мск), источник: РИА Новости

Кириенко напомнил, что россияне живут в регионах, а не в министерствах

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россияне живут в регионах, а не в ведомствах, чиновники должны понимать, как устроена реальная жизнь в регионах, сообщил первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко журналистам после брифинга, посвященного завершению дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018−2019 годов.

Источник: РИА Новости
Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь меняться будет от реализации нацпроектов, если это будет реализовано, в первую очередь, в регионах. Поэтому вот это понимание того, как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы — это важнейшее требование (к будущим управленцам).
Сергей Кириенко
первый замглавы администрации президента

Он добавил, что теперь одна из частей обучения управленческого резерва — студентов Высшей школы государственного управления РАНХиГС — связана с региональной стажировкой.

«Задача ребят, которые учатся сейчас, будет выезжать в регионы и, опять, не просто лекции слушать, а участвовать в решении реальных проблем, которые существуют в этих регионах. Это такая курсовая практика, если хотите, по итогам которой будет оцениваться качество их управленческого потенциала, а, значит, и приниматься дальнейшие кадровые решения», — сказал Кириенко.

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