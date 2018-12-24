Кириенко напомнил, что россияне живут в регионах, а не в министерствах

Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь меняться будет от реализации нацпроектов, если это будет реализовано, в первую очередь, в регионах. Поэтому вот это понимание того, как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы — это важнейшее требование (к будущим управленцам).

Сергей Кириенко первый замглавы администрации президента