Кириенко напомнил, что россияне живут в регионах, а не в министерствах

Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь меняться будет от реализации нацпроектов, если это будет реализовано, в первую очередь, в регионах. Поэтому вот это понимание того, как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы — это важнейшее требование (к будущим управленцам).
Сергей Кириенкопервый замглавы администрации президента
Он добавил, что теперь одна из частей обучения управленческого резерва — студентов Высшей школы государственного управления РАНХиГС — связана с региональной стажировкой.
«Задача ребят, которые учатся сейчас, будет выезжать в регионы и, опять, не просто лекции слушать, а участвовать в решении реальных проблем, которые существуют в этих регионах. Это такая курсовая практика, если хотите, по итогам которой будет оцениваться качество их управленческого потенциала, а, значит, и приниматься дальнейшие кадровые решения», — сказал Кириенко.