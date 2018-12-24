Джейсон Момоа «испортил» молодоженам свадебную фотосессию
Зато таких фото больше ни у кого нет.
Зато таких фото больше ни у кого нет.
Исполнитель роли Аквамена и Кхала Дрого из сериала «Игра престолов» Джейсон Момоа очень любит разыгрывать поклонников и своих коллег. Особую любовь актер питает к фотобомбингу — кривлянию на фото или неожиданному появлению в кадре.
В этот раз подходящие для розыгрыша обстоятельства сами нашли Момоа. На рождественские праздники актер приехал повидаться с семьей и друзьями на Гавайи. Прогуливаясь в майке и шортах по пляжу Гонолулу, Джейсон случайно столкнулся с молодоженами Кэти и Брэндоном Майерсом, которые в это время проводили свою свадебную фотосессию.
Приятно удивившись, ребята попросили Момоа сфотографироваться с ними, и он не смог им отказать. Правда, стандартным селфи дело не ограничилось. Позаимствовав у игравшего на пляже ребенка трезубец, Момоа вошел в образ и принялся изображать нападение Аквамена на молодоженов. Получилось неожиданно и забавно.
Напомним, что в похожей ситуации осенью оказалась и