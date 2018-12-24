От орлов до базуки: как в мире борются с нашествием дронов
Какие средства используются для борьбы с беспилотниками.
Какие средства используются для борьбы с беспилотниками.
Инцидент с двумя дронами, который привел к закрытию лондонского аэропорта Гатвик более чем на сутки, заставил общество задуматься о том, насколько мир готов противостоять угрозе со стороны беспилотников. Как оказалось, во всем мире уже приняты нормы по борьбе с дронами, но в каждой стране к этой проблеме подходят
Впервые этот метод был предложен и внедрен голландской полицией. Это решение интересно тем, что для борьбы с высокотехнологичными летунами используются абсолютно нетехнологичные живые хищные птицы.
При этом дрессировщики уверяли, что орлы воспринимают беспилотники как добычу, а потому не нападают на других птиц или людей, когда возникает необходимость их выпустить.
Вдобавок, орлу не нужен оператор, который будет контролировать его работу — хищнику хватает его охотничьего инстинкта, чтобы сбить дрон.
В конце 2017 года стало известно, что Нидерланды приняли решение отказаться от той программы ввиду дороговизны и сложности дрессировки орлов. В США, тем не менее, заинтересовались этим экспериментом и начали изучение повадок и охотничьей тактики других крылатых хищников — соколов. Американская армия полагает, что собранные данные помогут разработать защитную систему против дронов, которая будет так же эффективно бороться с летающими целями, как и живой сокол.
Другим, более технологичным способом борьбы с дронами является использование антирадара, или «глушилок». Такие устройства создают помехи в радиочастотах,
По данным «Би-би-си», компания Quantum Aviation использовала такую технологию, чтобы противостоять возможным угрозам во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
В Китае подобный антирадар был использован при создании устройства, напоминающего винтовку. С его помощью есть возможность перехватить дрон на расстоянии до одного километра и заставить его совершить принудительную посадку.
Один из самых очевидных способов расправиться с дроном — это сбить его из оружия. Тем не менее, во время кризиса в Гатвике полиция отказалась прибегать к такому способу, опасаясь рикошета от пуль.
Некоторые компании учли такие риски и выпустили специальные пушки, которые удобно располагать на плече. Они стреляют сетями, которые опутывают лопасти пропеллеров и мешают им крутиться,
Один британский стартап разработал подобие базуки, которое также стреляет сетью c миниатюрным парашютом, не позволяя дрону разбиться при столкновении с землей. Эта базука была взята на вооружение спецслужбами во многих странах Европы, Азии и Северной Америки.
В борьбе с дронами также используются лазеры — в США и Китае ведутся разработки оружия, которое смогло бы сбить дрон в течение нескольких секунд после его обнаружения.
У компании Boeing уже есть готовое решение, представляющее собой мощный энергетический луч, который распознает и уничтожает летательный аппарат в нескольких милях от стрелка. Лазер разрушает пластиковую оболочку дрона, что приводит к его падению.
Сообщается, то такие устройства оснащены инфракрасными камерами, который позволяют работать в условиях плохой видимости, например, при густом тумане.
Во многих странах действуют ограничения на полеты беспилотников рядом с объектами инфраструктуры, например, аэропортами. В таких случаях оператор дрона обязан уведомить о полете авиадиспетчеров. Тем не менее, приближаться к аэропорту более чем на километр строго запрещено и считается правонарушением.
Кроме того, в 15 странах мира существует полный запрет на гражданское использование беспилотников. В этот список, в том числе, входят Иран, Ирак, Кыргызстан, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и др.