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19:27 (мск), источник: Газета.Ру

От орлов до базуки: как в мире борются с нашествием дронов

Какие средства используются для борьбы с беспилотниками.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент с двумя дронами, который привел к закрытию лондонского аэропорта Гатвик более чем на сутки, заставил общество задуматься о том, насколько мир готов противостоять угрозе со стороны беспилотников. Как оказалось, во всем мире уже приняты нормы по борьбе с дронами, но в каждой стране к этой проблеме подходят по-разному.

Специально обученные птицы

Впервые этот метод был предложен и внедрен голландской полицией. Это решение интересно тем, что для борьбы с высокотехнологичными летунами используются абсолютно нетехнологичные живые хищные птицы.

Полицейские натренировали орлов, чтобы они бросались на «враждебных» дронов и хватали пропеллер своими когтями, что мгновенно приводит к выводу устройства из строя.

При этом дрессировщики уверяли, что орлы воспринимают беспилотники как добычу, а потому не нападают на других птиц или людей, когда возникает необходимость их выпустить.

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Вдобавок, орлу не нужен оператор, который будет контролировать его работу — хищнику хватает его охотничьего инстинкта, чтобы сбить дрон.

В конце 2017 года стало известно, что Нидерланды приняли решение отказаться от той программы ввиду дороговизны и сложности дрессировки орлов. В США, тем не менее, заинтересовались этим экспериментом и начали изучение повадок и охотничьей тактики других крылатых хищников — соколов. Американская армия полагает, что собранные данные помогут разработать защитную систему против дронов, которая будет так же эффективно бороться с летающими целями, как и живой сокол.

Оглушенный дрон

Другим, более технологичным способом борьбы с дронами является использование антирадара, или «глушилок». Такие устройства создают помехи в радиочастотах, из-за чего нарушается связь между беспилотников и его оператором.

В результате дрон либо теряет управление и падает, либо в нем включаются базовые настройки и он возвращается обратно «на базу».

По данным «Би-би-си», компания Quantum Aviation использовала такую технологию, чтобы противостоять возможным угрозам во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

В Китае подобный антирадар был использован при создании устройства, напоминающего винтовку. С его помощью есть возможность перехватить дрон на расстоянии до одного километра и заставить его совершить принудительную посадку.

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Мягкая посадка

Один из самых очевидных способов расправиться с дроном — это сбить его из оружия. Тем не менее, во время кризиса в Гатвике полиция отказалась прибегать к такому способу, опасаясь рикошета от пуль.

Некоторые компании учли такие риски и выпустили специальные пушки, которые удобно располагать на плече. Они стреляют сетями, которые опутывают лопасти пропеллеров и мешают им крутиться, из-за чего летательный аппарат пикирует вниз.

Один британский стартап разработал подобие базуки, которое также стреляет сетью c миниатюрным парашютом, не позволяя дрону разбиться при столкновении с землей. Эта базука была взята на вооружение спецслужбами во многих странах Европы, Азии и Северной Америки.

Лазерная атака

В борьбе с дронами также используются лазеры — в США и Китае ведутся разработки оружия, которое смогло бы сбить дрон в течение нескольких секунд после его обнаружения.

У компании Boeing уже есть готовое решение, представляющее собой мощный энергетический луч, который распознает и уничтожает летательный аппарат в нескольких милях от стрелка. Лазер разрушает пластиковую оболочку дрона, что приводит к его падению.

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Сообщается, то такие устройства оснащены инфракрасными камерами, который позволяют работать в условиях плохой видимости, например, при густом тумане.

Страх наказания

Во многих странах действуют ограничения на полеты беспилотников рядом с объектами инфраструктуры, например, аэропортами. В таких случаях оператор дрона обязан уведомить о полете авиадиспетчеров. Тем не менее, приближаться к аэропорту более чем на километр строго запрещено и считается правонарушением.

В случае, если операторов дронов в Гатвике поймают, им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Кроме того, в 15 странах мира существует полный запрет на гражданское использование беспилотников. В этот список, в том числе, входят Иран, Ирак, Кыргызстан, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и др.

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