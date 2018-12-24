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20:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура нашла нарушения в организации детской поездки из Клинцов в Турцию

Организация детской поездки из брянских Клинцов в Турцию, среди участников которой оказались дети местных чиновников, прошла с нарушениями, заявила представитель прокуратуры Брянской области. По ее словам, во время апрельской проверки после обращения местной жительницы уже были найдены нарушения.

«В частности, органы местного самоуправления в нарушение требований действующего законодательства не довели до жителей города информацию о предстоящей поездке за границу. Кроме того, не были приняты какие-либо правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездки», — сказала представитель брянской прокуратуры (цитата по ТАСС).

Кроме того, были нарушены «права несовершеннолетних на равный доступ к отдыху и досугу», однако бюджетные средства не использовались для поездки.
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«По итогам проверки в адрес главы Клинцовской городской администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства, был поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц», — сказала представитель прокуратуры. Она отмечает, что сейчас нарушения устранены, а критерии отбора для загранпоездок разработаны.

В марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия. Позднее выяснилось, что среди тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были дети местных чиновников. В администрации заявили, что делегация была сформирована в соответствии с требованиями благотворительного фонда, а сами дети работали волонтерами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал проверить организаторов поездки на профпригодность. Замглавы горадминистрации Клинцов по социальным вопросам, занимавшаяся отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию, уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Детям чиновников в Брянской области подобрали отдых за чужой счет».

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