Прокуратура нашла нарушения в организации детской поездки из Клинцов в Турцию

«В частности, органы местного самоуправления в нарушение требований действующего законодательства не довели до жителей города информацию о предстоящей поездке за границу. Кроме того, не были приняты какие-либо правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездки», — сказала представитель брянской прокуратуры (цитата по ТАСС).

Кроме того, были нарушены «права несовершеннолетних на равный доступ к отдыху и досугу», однако бюджетные средства не использовались для поездки.

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«По итогам проверки в адрес главы Клинцовской городской администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства, был поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц», — сказала представитель прокуратуры. Она отмечает, что сейчас нарушения устранены, а критерии отбора для загранпоездок разработаны.

В марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия. Позднее выяснилось, что среди тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были дети местных чиновников. В администрации заявили, что делегация была сформирована в соответствии с требованиями благотворительного фонда, а сами дети работали волонтерами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал проверить организаторов поездки на профпригодность. Замглавы горадминистрации Клинцов по социальным вопросам, занимавшаяся отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию, уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.