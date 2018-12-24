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20:19 (мск), источник: РИА Новости

Латвиец на экскаваторе отобрал землю у Эстонии

РИГА, 24 дек — РИА Новости. Латвиец с помощью экскаватора перенес эстонскую землю на латвийскую территорию. Эстонские правоохранители начали по этому поводу проверку. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Необычное видео латвиец Иварс Граудиньш разместил на своей странице в Facebook.

«Шок! Международный скандал — латыши отнимают землю у эстонцев!» — так мужчина озаглавил свой видеоотчет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он заехал на экскаваторе на разделительную пограничную полосу, зачерпнул ковшом землю на эстонской территории и перенес на латвийскую.

«Это вам за остров Роню, черти такие», — приговаривал Граудиньш.

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Имеется в виду остров Рухну (по-латышски Роню) в Рижском заливе. После Первой мировой войны он стал предметом пограничных споров между Латвией и Эстонией, но местное население сделало выбор в пользу Эстонии.

За несколько дней видео посмотрели более 111 тысяч человек, в комментариях развернулась дискуссия в основном юмористического характера.

Эстонская полиция собирается провести по этому факту проверку. Правоохранители связались с латвийскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства и определиться с дальнейшими действиями.

Иварс Граудиньш также обратился к эстонцам, где пожелал соседям счастливого Рождества и еще раз подчеркнул, что всего лишь пошутил. А если кому-то понадобится немного латвийской земли, он пригласил их на свой карьер под Лимбажи.

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