Латвиец на экскаваторе отобрал землю у Эстонии

Необычное видео латвиец Иварс Граудиньш разместил на своей странице в Facebook.

«Шок! Международный скандал — латыши отнимают землю у эстонцев!» — так мужчина озаглавил свой видеоотчет.

Он заехал на экскаваторе на разделительную пограничную полосу, зачерпнул ковшом землю на эстонской территории и перенес на латвийскую.

«Это вам за остров Роню, черти такие», — приговаривал Граудиньш.

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Имеется в виду остров Рухну (по-латышски Роню) в Рижском заливе. После Первой мировой войны он стал предметом пограничных споров между Латвией и Эстонией, но местное население сделало выбор в пользу Эстонии.

За несколько дней видео посмотрели более 111 тысяч человек, в комментариях развернулась дискуссия в основном юмористического характера.

Эстонская полиция собирается провести по этому факту проверку. Правоохранители связались с латвийскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства и определиться с дальнейшими действиями.