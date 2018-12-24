Латвиец на экскаваторе отобрал землю у Эстонии
РИГА, 24 дек — РИА Новости. Латвиец с помощью экскаватора перенес эстонскую землю на латвийскую территорию. Эстонские правоохранители начали по этому поводу проверку. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
РИГА, 24 дек — РИА Новости. Латвиец с помощью экскаватора перенес эстонскую землю на латвийскую территорию. Эстонские правоохранители начали по этому поводу проверку. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Необычное видео латвиец Иварс Граудиньш разместил на своей странице в Facebook.
«Шок! Международный скандал — латыши отнимают землю у эстонцев!» — так мужчина озаглавил свой видеоотчет.
Он заехал на экскаваторе на разделительную пограничную полосу, зачерпнул ковшом землю на эстонской территории и перенес на латвийскую.
«Это вам за остров Роню, черти такие», — приговаривал Граудиньш.
Имеется в виду остров Рухну (по-латышски Роню) в Рижском заливе. После Первой мировой войны он стал предметом пограничных споров между Латвией и Эстонией, но местное население сделало выбор в пользу Эстонии.
За несколько дней видео посмотрели более 111 тысяч человек, в комментариях развернулась дискуссия в основном юмористического характера.
Эстонская полиция собирается провести по этому факту проверку. Правоохранители связались с латвийскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства и определиться с дальнейшими действиями.
Иварс Граудиньш также обратился к эстонцам, где пожелал соседям счастливого Рождества и еще раз подчеркнул, что всего лишь пошутил. А если