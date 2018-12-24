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24 декабря, источник: ТАСС

Алеся Семеренко завоевала титул «Мисс Москва — 2018»

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Жительница Центрального федерального округа (ЦАО) столицы, приехавшая в Москву из Краснодарского края, Алеся Семеренко в понедельник стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2018». Мероприятие состоялось в концертном зале Vegas City Hall, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо огромное, у меня нет слов, сегодня сбылась моя мечта. Хочу сказать, что самым сложным были репетиции, а не сам конкурс. Хотя в финале я боялась забыть некоторые движения в танце», — сказала после вручения короны 24-летняя победительница.

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Второе место заняла 25-летняя Анна Любенко, а третье — 24-летняя Екатерина Ламан. Кроме того, каждая финалистка стала победительницей в определенной номинации.

Директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева отметила, что всего в финал вышли 49 девушек. «В этом году мы подняли возрастную планку (с 26 до 34 лет)», — уточнила Андреева.

Первый выход девушек был в вечерних платьях. Москвички также продемонстрировали свои таланты, так мастер спорта по спортивной акробатике Диана Шуваева исполнила танец с лентами.

Завершающим этапом стал интеллектуальный конкурс, где финалисткам были заданы преимущественно вопросы про столицу.

«Ответы на вопросы значат очень многое, он показывает, читает ли человек, развит ли он интеллектуально и может ли он представлять какой-то титул», — пояснила значение завершающей части директор конкурса. В состав жюри вошли представители индустрии моды, спорта, шоу-бизнеса.

О конкурсе

Впервые конкурс мисс Москва прошел в 1996 году. В 2017 году победительницей конкурса «Мисс Москва — 2017» стала 21-летняя уроженка Челябинска Елизавета Лопатина.

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