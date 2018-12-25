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09:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Сборы российских фильмов удвоились за семь лет

Кассовые сборы российских фильмов за семь лет выросли в два раза, сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

«Российское кино бьет рекорды: за последние 7 лет касса и количество зрителей выросли вдвое. Аудитория наших фильмов в этом году более 55 млн человек», — рассказал он в Twitter.

Новость
Киноитоги 2018 года

По данным Единой автоматизированной информационной системы, на которые ссылается министр, кассовые сборы российских фильмов в 2018 году составили 13,1 млрд руб. Фонд кино отмечает, что уже обновлены рекордные значения 2017 года (13,0 млрд руб.) «Согласно прогнозам, по итогам года сборы российских фильмов достигнут 13,5 млрд рублей, а количество зрителей превысит 56 млн человек», — говорится в пресс-релизе Фонда кино.

Число российских фильмов, окупившихся в прокате, по итогам года должно стать рекордным за всю историю.

По состоянию на начало декабря принесли прибыль уже 12 картин, а в конце декабря выходят в прокат еще четыре фильма, которые также могут окупиться. Продюсеры считают, что показателям помогает господдержка.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «У российского кино прибыло».

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