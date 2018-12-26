Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания

Источник: РИА "Новости"

Продуктовая корзина для празднования Нового года обойдется российской семье из четырех человек в 6253 рубля (это на 1,6 процента больше, чем годом ранее). Однако далеко не все россияне накроют стол так роскошно. Для многих эта сумма — двухмесячный бюджет на еду. Читатели «Ленты.ру», вынужденные существовать и даже растить детей на прожиточный минимум, раскрыли секреты выживания и описали детали своего ежедневного рациона.

«Хлеб вообще не покупаю»

Иван Петров (имя изменено)

Работаю сторожем. Зарплата — шесть тысяч рублей, плюс получаю 400 рублей за охрану «левой» грузовой машины, паркующейся на территории охраняемой мной строительной базы.

Я, понятное дело, не транжира, мне хватает на еду в месяц 600−800 рублей, остальные деньги, в основном, уходят на оплату жилищных услуг и других нужд (например, 500 рублей на проезд до работы и обратно).

Вот, к примеру, на днях сторожа решили скидываться по 100 рублей на покупку мослов (костей — прим. «Ленты.ру») для нашей сторожевой собаки. Пришлось стольник отдать. Питаюсь один-два раза в день.

Из одежды у меня две куртки: одна — зимняя, купленная в 1998 году, а вторая — демисезонная, приобретенная в 2004-м; «всесезонные» ботинки, купленные в 2014 году, и зимние, «родом» из прошлого года. Также имеются две пары джинсов 2010 года, и рубашки, по-моему, того же времени закупки. Трусы не помню какого «возраста», наверное, им лет пять. В общем, пока еще не протерлись.

Меню

В целях максимально разумного распределения ресурсов выбрал наиболее «эффективные» продукты. Покупаю их не килограммами, а поштучно или граммами (конечно, если есть такая возможность): важно, чтобы деньги, вложенные в продукты, не залеживались. Мало ли, как могут поменяться обстоятельства. Изредка покупаю молоко (около 40 рублей за литр): принимаю по полстакана в день. При каждом приеме пищи съедаю еще и одну свежую зеленую редьку (40−50 рублей за килограмм). Покупаю за раз две-три редьки.

Вариант № 1: вареная капуста с томатным соусом, морковью, укропом, луком, солью.

Вариант № 2: овсянка с подливкой из куриного рагу. Овсянка — самая дешевая из круп: около 20 рублей за килограмм. А рагу — это куриные спинки, почти очищенные от мяса, в среднем, около 50 рублей за килограмм. Покупаю граммов 300. В подливку для вкуса добавляю томатный соус, морковь, укроп, соль.

«Десерт»: чай с сахаром (на одном из мини-рынков нашел развесной — по 40 рублей за килограмм, покупаю по 200 граммов).

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Иногда для разнообразия покупаю макаронные изделия. Но получается дороговато, исходя из стоимости за единицу питательности и сытости. Хлеб вообще не покупаю. Совсем редко беру рыбу путассу — она самая дешевая относительно других пород рыб: 70 рублей за килограмм. За раз съедаю кусочек весом около 60 граммов.

Вообще, кто «высасывает из пальца» всякие законы, должен тестировать их в первую очередь на себе. Я на себе уже испытал. Раз уж всякие деятели-дилетанты придумывают законы, то почему бы и мне не изобрести аналогичные?! Например, уволить депутата Госдумы Сергея Вострецова, предложившего ввести налог для самозанятых; изъять все его накопления и имущество в пользу безработных, а самого отправить неофициально работать сторожем! Думаю, он прям-таки обязан остаться довольным действием придуманной им же системы штрафов!

Источник: РИА "Новости"

«Говядину не ел уже лет пять»

Владимир Пасхин

Обидно за пенсионеров очень, но еще обиднее, когда человек, работающий на производстве, получает нищенскую зарплату. Я из Вологды, имею высшее образование. Стаж работы на железнодорожном предприятии — 25 лет. Моя зарплата составляет 25 тысяч рублей, это с ночными дежурствами — мне повезло. Жена зарабатывает 12 тысяч рублей.

У нас двое детей, старший сын учится в институте в Питере, получает стипендию 3 тысячи рублей, младший — в техникуме платно.

Коммунальные платежи — 7 тысяч рублей, оплата учебы — 5 тысяч рублей, проезд в транспорте — по тысяче рублей за каждого, плюс иногда нужно купить одежду. На еду остается в лучшем случае четыре тысячи рублей.

Отсюда проблемы со здоровьем: зубов уже не осталось, да и зачем они нужны… Приходится хвататься за любую подработку, халтуру, чтобы как-то свести концы с концами.

Меню

Завтрак: чай (если повезет — кофе по акции: 69 рублей за 100 граммов) с кусочком батона (18 рублей за батон — хватает на два-три дня).

Обед: суп, чаще овощной, иногда с куриными костями (суповой набор — 60 рублей за килограмм) плюс кусок черного хлеба.

Ужин: картошка жареная или пюре с соленым огурцом или овощным салатом. Иногда макароны, рис, греча с сосисками (сомнительного качества — 90 рублей за 400 граммов). Реже — курица (по акции —200 рублей за килограмм), свинина (нужно найти по акции — 200 рублей за килограмм). Говядину не ел уже лет пять.

«Десерт»: чай с сушками (цена по акции — 25 рублей за 300 граммов).

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Хотел бы отметить, что это рацион человека, который работает физически, а не сидит в кабинете, в тепле, под кондиционером. Не написал про стоимость овощей: у нас есть небольшая дача (на три семьи), где все лето не разгибая спины на ней работаешь. В результате что-то выращиваем сами, делаем заготовки на зиму. Если год удачный, картошки на всю зиму хватает, плюс морковка, свекла — за счет этого и выживаем. Если все купить — до пенсии точно не дотянуть.

Я не жалуюсь, многие еще хуже живут. Помогаем друг другу чем можем. Обидно, конечно, что в такой богатой стране столько нищих и столько миллиардеров. Спасибо правительству, что хоть дачи и урожай с них не обложили большими налогами. Но и проезд на дачу съедает приличную сумму.

«На мясо денег нет»

Елена Иванова (фамилия изменена)

Я живу в маленьком городе Сланцы Ленинградской области. У нас ужасающая потребность в занятости: мне 47 лет, второй год не найти работу. Здоровье таково, что не всякую работу осилю. Пособие по безработице — 850 рублей. Подскажите, как на эти деньги выжить? Хочется все-таки дожить до пенсии.

Меню

Макароны дешевые — 10−11 рублей (единица веса не указана).

Хлопья овсяные — 15 рублей (единица веса не указана).

Масло растительное — 58 рублей за литр.

И так каждый день. На мясо и колбасу денег нет.

«Решила не сдаваться»

Алена Потапова (фамилия изменена)

Мне 53 года, я живу в Санкт-Петербурге. Уже три года — на десять тысяч рублей в месяц, включая расходы на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и электроэнергии (расходы ЖКХ в холодное время года доходят до 7 тысяч рублей). Еще тысяча уходит на лекарства, транспорт, мелкие хозяйственные предметы, товары личной гигиены и ухода за собой.

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Выжить на три тысячи рублей в месяц можно, но о полноценном сбалансированном питании речи не идет: овощи и фрукты втискивать в этот бюджет сложно. Также пришлось отказаться от чая, кофе и какао, сладостей и выпечки, без которых раньше ни одна моя покупка не обходилась. Хлеб я тоже не покупаю — пеку сама, полезный, без дрожжей, на собственной закваске. Никаких кетчупов и прочих готовых соусов.

Раньше мне частенько приходилось выбрасывать проросший лук и испортившуюся морковь, теперь я их шинкую и замораживаю, раскладывая порциями для одной готовки в маленькие пакеты. Пачку сливочного масла покупаю на полтора месяца и использую очень экономно. Изредка удается купить со скидкой замороженную рыбу и индейку, а три раза в год — немного сыра. Красное мясо за все три года купила раза четыре (один раз — говядину и три раза — свинину). Также один раз смогла купить баклажаны со скидкой.

Меню

Завтрак: йогурт (делаю сама в кастрюльке, литр йогурта обходится по цене литра молока — 40 рублей). Он заменяет мне целый ассортимент кисло-молочных продуктов.

Обед: курица в соусе и макароны или крупы. Одной тушки (200−250 рублей) хватает на три недели (я трижды готовлю из нее еду — каждый раз на неделю). Литр отличного соуса получается из одной банки томатной пасты (24 рубля за 380 граммов), далее он разливается в ошпаренные кипятком банки и после остывания хранится в холодильнике.

«Десерт»: периодически — яблоки и бананы.

Часто приходится выбрасывать недоброкачественные продукты, что больно бьет по моему скромному бюджету, но вернуть их в магазин, как показывает практика, невозможно. Можно подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы они выехали с проверкой в магазин, но я сомневаюсь, что к их приезду на полках будут стоять те же самые продукты. Таким образом вопрос возврата денег за недоброкачественные продукты нерешаем.

Раньше я могла представить, как прожить на эту сумму неделю, а вот целый месяц — это казалось совершенно невозможным. Но в моей жизни произошла беда, и я решила не сдаваться, принять этот вызов и попытаться выжить. Похудела я за эти три года на пятнадцать килограммов.

Источник: РИА "Новости"

«Дай бог, выживем»

Анна Кузнецова (фамилия изменена)

Я живу с ребенком в глухой деревне. Муж работает в городе и получает 11 тысяч рублей. Работы нет, садика нет, перспективы нет. Как жить дальше? Мать мужа получает пенсию восемь тысяч рублей. Государство выплачивает 400 рублей на ребенка. Итого: 18 тысяч 400 рублей на всех. Я не работаю, потому что никакой работы нет. Одежду покупаем по возможности, хорошо что ребенку отдают вещи родственники. Услуги ЖКХ обходятся в четыре тысячи рублей. Закупаемся раз в месяц, обычно акционными продуктами.

Меню

Завтрак: каша.

Обед: суп на курином бульоне (курицу — ребенку), «макарошки» с майонезом и кетчупом.

«Десерт»: фрукты, йогурт, конфеты, печенье, сок — в среднем, по 60 рублей за килограмм.

Фрукты и мясо сами не едим, все полезное — ребенку. Так сейчас почти вся Россия живет. Дай бог, выживем, вырастим хорошего человека.

Источник: РИА "Новости"

«Посадить их на мою зарплату, а лучше на зарплату жены!»

Алексей Чесноков (имя и фамилия изменены)

Я не алкоголик и не наркоман. Моя жена — тоже. Оба работаем. Моя зарплата — от тридцати до тридцати восьми тысяч рублей в месяц, жены — 15 тысяч рублей. У нас трое детей, и раньше мы жили вполне нормально. Но в связи с драконьими условиями денег стало не хватать.

С моей зарплаты ФССП снимает 50 процентов в пользу алиментов и в пенсионный фонд, так как мой работодатель в прошлом не перечислял эти деньги. В течение года приставы мне считали выплаты по средней зарплате по России. Образовалась задолженность.

Меню

Источник: Алексей Чесноков

Мы не бегаем по администрациям, стараемся выжить сами. *** (осточертевшие — прим. «Ленты.ру») наши депутаты — из-за них нам приходится выживать. Посадить их на мою зарплату, а лучше на зарплату жены!

«С этого года полный кошмар»

Виктор Омельченко

Я пенсионер из села в Краснодарском крае, инвалид второй группы. Перенес в 2010 году обширный инфаркт, трое суток комы, операцию на сердце. Живу с аневризмой левого желудочка. Жена тоже тяжело больна: аллергик, гипертоник, мочекаменная болезнь. До болезни работал гражданским специалистом во ФСИНе с зарплатой 15−20 тысяч рублей. Моя пенсия — 11 600 рублей плюс по инвалидности — 2 600 рублей. Пенсия жены — 8 500 рублей. Отработала на одном месте 34 года, попала под сокращение в связи с ликвидацией предприятия.

Государство вынудило нас брать кредиты на лечение и жизнь в данных условиях. До этого года еще как-то выживали. С этого года полный кошмар: за электричество платили раньше 400−500 рублей, сейчас — 800−900 рублей, хлеб подорожал на 4 рубля, газ, бензин — на 10 рублей.

А еще ЖКХ и лекарства — все автоматически подорожало. Пока НДС не трогали, хоть как-то сводили концы с концами. А сейчас жена не может оформить наследство после смерти родителей: вся пенсия уходит на кредиты.

Меню

Завтрак: крупы — 25 рублей за килограмм.

Обед: «макарошки» (45 рублей за килограмм) с овощами и маслом растительным (70 рублей за литр). Иногда гречка — 40−50 рублей за килограмм. Кусок хлеба — 29 рублей за батон.

Ужин: иногда пельмени — 160 рублей за килограмм.

Летом проще — мы сельские жители, овощи все сами выращиваем и можем на рынке что-нибудь продать.

Чиновники там себе назначили зарплаты до миллиона и выше — нам бы хоть одну половину такой зарплаты, мы могли бы решить все свои проблемы на десять лет вперед.

В одном, правда, спасибо, нашлись 13 300 рублей, недоначисленных мне пенсионным фондом с 2014 года. Неоднократно писал президенту, в Совет Федерации, но все мои письма отфутболивали в администрацию Краснодарского края. Получил много отписок от местных властей. А ответа на свой вопрос — как выжить? — не получил.

Источник: РИА "Новости"

«Это уже не смешно»

Галина Михайловна

Мне 80 лет, живу одна и мне вполне хватает моей пенсии. Я не могу покупать дорогие вещи, но могу себе позволить иметь интернет, не иметь коммунальных долгов и особенно не ограничивать себя в еде. Я человек незлой и общительный. Но недавно я пришла в такую ярость, что мне захотелось бить, бить, бить полки магазина «Монетка» и лупить ни в чем не виноватых продавцов.

Я регулярно покупаю куриный рулет. Еще весной я с насмешкой отнеслась к уловке менеджеров, которые повесили желтые ценники (снижение цены) на рулет, который ранее стоил 149 рублей 90 копеек за килограмм, а новая цена была указана —

169 рублей 90 копеек, и при этом назывался большой процент скидки.

Но недавно этот фокус повторился, и это уже не смешно. Полки магазина пестрели желтыми ценниками: «массовое снижение»! А на моем любимом рулете указано, что цена его снижена с 209 рублей до 189 рублей 90 копеек. Но я-то еще накануне покупала его по 169 рублей 90 копеек! То же было и с остальными «скидками».

Обидно не то, что я реже буду покупать рулет, а то, что нас считают абсолютными идиотами. Мне очень понятна озлобленность и ненависть молодых людей, которые не видят для себя выхода из нищеты, но зато и в жизни, и на экране видят лоснящихся от довольства мажоров, оценивающих сверстников по стоимости айфона и автомобиля родителей.

Они вокруг видят только ложь и несправедливость, а на экранах и в сетях либо разборки богачей, делящих квартиры при разводах или наследстве, либо откровения проституток. На кого равняться, кто может быть для молодежи образцом для подражания? Может быть кто-нибудь знает?

Источник: РИА "Новости"

«Насобачился»

Владимир Петров (фамилия изменена)

Мой стаж выживания на пособие по безработице — больше 25 лет. За два года до пенсии я косо посмотрел на начальника, который совмещал свою работу с хранителем документации: я инженер и запросил у него чертежи на продукцию для менеджера по продажам, которая требовала от меня физические замеры на выставочных образцах. И мы расстались «по соглашению» сторон (еще эту ситуацию называют «уволился по собственному желанию… начальника»).

После увольнения обязательно надо вставать на учет в службе занятости, в зависимости от стажа вам назначат пособие от 850 рублей до 4500 рублей. Мне родственники помогли дотянуть до пенсии. На пропитание не хватит, если нужно еще и за коммунальные платить. Если только на пропитание, то тоже не хватит.

Меню

Завтрак: крупа перловая с ложкой масла подсолнечного (крупа — 12−15 рублей за килограмм, масло рафинированное — 60 рублей за литр).

Обед: суп куриный (курица — 180−220 рублей за килограмм, свекла — 15 рублей за килограмм, лук репчатый — 12 рублей за килограмм, морковь — 16 рублей за килограмм, капуста свежая — 15 рублей за килограмм, картофель — 40 рублей за килограмм, иногда вместо курицы — кубики «Магги», «Галина Бланка» — 28 рублей за восемь кубиков) и хлеб (13 рублей за батон, по вкусу сильно уступает более дорогому). Готовлю по 2,5 литра — на пять дней. Порция супа обходится в среднем в 25 рублей. С такого супа не особенно насытишься, зато жидкая пища полезна.

Гарнир: гречка или рис дешевый (20−30 рублей за килограмм). Плюс «мексиканская смесь» своими руками (морковь, кукуруза, лук, горошек — баночка 16 рублей). Иногда пельмени (96 рублей за килограмм — на пять дней можно растянуть). Макароны по-флотски (40 рублей за килограмм и «мясные» полуфабрикаты — 60 рублей за килограмм).

Салат: свекольный (отварная свекла, соленый огурец, картофель отварной, чеснок, лук, соль, масло), «мясной» (отварной картофель, морковь, яйца отварные, немного мяса отварного, огурцы соленые из самых дешевых или свежий в сезон) — в лоток на два килограмма и в холодильник.

«Десерт»: гренки из дешевого хлеба, драники из дешевого картофеля.

Меню дешевого ассортимента сильно ограничено, приходится фантазировать в процессе приготовления. Салаты хорошо разнообразят пищу, пока картофель и другие овощи дешевые. На покупке хлеба экономил: бывало, что разбирали дешевый, или решал, что целесообразнее что-то с макаронами есть. Чтобы совершенно не ел день или больше — такого не было.

Не всегда вспоминаются рецепты (спасибо бабушке и маме, что в детстве не готовил), готовить, скорее, насобачился. Не всегда настроение хорошее, депрессия или не депрессия, — так, ощущение ненужности и понимание, что ничего от тебя особо и не зависит. Спасибо студенческой закалке.