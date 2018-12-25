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03:49 (мск), источник: ТАСС

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

ТАСС, 25 декабря. Актер Кевин Спейси разместил в Twitter видеообращение от имени Фрэнка Андервуда — своего героя из сериала «Карточный домик» (House of Cards).

Источник: AP 2018

«Я знаю, чего вы хотите, — говорит актер с интонацией персонажа. — Конечно, нас пытались разлучить, однако у нас есть нечто слишком сильное и властное. Мы — ты и я — делились всем друг с другом, я рассказал тебе о своих самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься».

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«Я знаю, чего ты хочешь — чтобы я вернулся», — продолжает Спейси. При этом актер обыгрывает сцену из шестого сезона сериала, в которой Клэр Андервуд (в исполнении Робин Райт) стоит у могилы супруга и надевает его перстень.

«С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду, — предупреждает актер. — Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение».

59-летний Кевин Спейси — актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар». В 2017 году вокруг него разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Впоследствии о домогательствах со стороны Спейси рассказали и участники съемок «Карточного домика». С аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек.

Из-за скандала актера уволили из проекта. По задумке создателей, в новом (шестом) сезоне политической драмы герой Спейси Андервуд умирает. Представители видеосервиса Netflix, снимающего «Карточный домик», отказались прокомментировать новое видео Спейси.

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