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10:14 (мск), источник: Ведомости

Трамп усомнился в существовании Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания на Рождество лично принимали звонки детей, которые хотели выяснить, когда к ним домой приедет Санта-Клаус и привезет подарки.

Источник: AFP 2018

Фотографии, запечатлевшие процесс, выложила в своем твиттере Мелания Трамп и переопубликовал президент. Первая леди призналась, что это стало одной из ее любимых традиций, и они с супругом получили настоящее удовольствие.

Звонки были адресованы в агентство Norad, занимающееся отслеживанием маршрута Санты. Несмотря на частичное сокращение работы правительственных учреждений в США эта структура продолжает работать. Часть звонков была переключена на президента и первую леди.

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Однако в процессе помощи детям Трамп засомневался в существовании рождественского волшебника, сообщает BBC. «Привет, это Колеман? С Рождеством. Как ты? Сколько тебе лет? … У тебя все хорошо в школе? Ты все еще веришь в Санту?», — поинтересовался Трамп у своего юного собеседника. На это обратил внимание репортер белодомовского пула Кевин Диас. Ответ Колемана остался за кадром, но больше Трамп в тот вечер не позволял себе подобных сомнений. По крайней мере, вслух.

Последующие диалоги прошли без эксцессов. Звонившие услышали в свой адрес наилучшие пожелания он президентской четы. Мелания Трамп пожелала одному из своих собеседников, чтобы его мечты сбывались.

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