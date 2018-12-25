Трамп усомнился в существовании Санта-Клауса

Фотографии, запечатлевшие процесс, выложила в своем твиттере Мелания Трамп и переопубликовал президент. Первая леди призналась, что это стало одной из ее любимых традиций, и они с супругом получили настоящее удовольствие.

Однако в процессе помощи детям Трамп засомневался в существовании рождественского волшебника, сообщает BBC. «Привет, это Колеман? С Рождеством. Как ты? Сколько тебе лет? … У тебя все хорошо в школе? Ты все еще веришь в Санту?», — поинтересовался Трамп у своего юного собеседника. На это обратил внимание репортер белодомовского пула Кевин Диас. Ответ Колемана остался за кадром, но больше Трамп в тот вечер не позволял себе подобных сомнений. По крайней мере, вслух.