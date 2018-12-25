Тайны календарей: когда праздновать Рождество

Источник: РИА Новости

Отличаются ли григорианский, юлианский и новоюлианский календари чем-нибудь, кроме разницы в 13 дней, необходима ли связь календаря с движением небесных светил и что говорят об этом древние христиане и современные богословы — в материале РИА Новости.

Почему 25-го

С точки зрения древних христиан, Рождество должно праздноваться в день зимнего солнцестояния. «Дни праздничные соблюдайте, и прежде всего — день Рождества Господня, совершая его в двадцать пятый день девятого месяца», — говорит памятник III века «Апостольские постановления».

Почему 25 декабря? Этому есть как минимум три разных объяснения.

Во-первых, Юлий Цезарь в 45 году до Рождества Христова установил календарь, в котором дата зимнего солнцестояния (лат. bruma — «короткий (день)») выпадала на 25 декабря. После этого числа день становится длиннее, что ассоциировалось с рождением солнца. В Средиземноморье даже распространилось празднование «дня рождения непобедимого солнца». Этот период называли «брумалия» и посвящали разным богам. Торжества продолжались в течение месяца по ночам и состояли преимущественно из пиров и танцев.

Одной из форм борьбы христианства с язычеством стала практика замены этих языческих обрядов христианскими. Церковь решила праздновать в этот день Рождество Христово. И полное название торжества звучало как «День рождения непобедимого Христа» или «Праздник светов». «Одна из теорий гласит, что тем самым Церковь попыталась заменить миссионерским образом праздник «непобедимого солнца», — отмечает протоиерей Владимир Хулап.

Однако, согласно другой теории, датировка праздника основана на библейской хронологии. «Она и исходит из даты 25 марта — Благовещения и зачатия Христа, от которой вычислили девять месяцев», — поясняет отец Владимир.

Третью версию предлагает автор книги «Христианские хронологические системы», известный в православных кругах историк Павел Кузенков. По его словам, более древним, чем Рождество, является праздник Богоявления (Крещения), который отмечается по юлианскому календарю 6 января (по григорианскому, соответственно, 19 января). И именно ему мы обязаны привязкой даты Рождества к 25 декабря.

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«Изначально Богоявление было соединено с Рождеством. Армяне, например, до сих пор отмечают эти праздники вместе. В IV веке появилось Рождество — считается, что как замещение языческого праздника зимнего солнцестояния. Однако мои исследования показали: скорее всего, 25 декабря родилось из 6 января — при пересчете с египетского подвижного календаря на юлианский. Кроме того, эта дата хорошо согласуется с косвенными евангельскими указаниями на время Рождения Иисуса. Впрочем, символизм Рождества Христа — “истинного Солнца правды” — в момент начала возрастания солнечного времени суток всегда был очень важен. Ведь христианство вытесняло широко распространенный в Риме солнечный культ. Еще одним — совершенно случайным, но знаковым — календарным моментом стало совпадение языческого первого дня планетной семидневки (недели), который был посвящен солнцу (ср. англ. Sunday), с днем Воскресения Христа», — говорит Кузенков.

Астрономия и три календаря

В наши дни, однако, дата зимнего солнцестояния сместилась на 21 декабря из-за накапливающейся календарной ошибки. Дело в том, что астрономический год не равен в точности 365 суткам, есть еще четверть суток. К IV веку ошибка в синхронизации календарного и солнечного года достигла уже трех дней, так что зимнее солнцестояние приходилось не на 25 декабря, а на 22-е.

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Расхождение юлианского календаря с астрономическим годом на один день накапливается за 128 лет, григорианского — за три тысячи 333 года, а новоюлианского — за 40 тысяч лет.

К XVI веку простая, но несовершенная система корректировки ошибки юлианского календаря накопила целых десять дней отставания от 25 декабря, а от астрономического солнцестояния — 13 дней. Выполняя решение Первого Вселенского собора о согласовании празднования Рождества и Пасхи с астрономическим годом, папа римский Григорий взял за основу тот же самый юлианский календарь, но усложнил систему компенсации его ошибок и подвинул календарную сетку на десять дней. С тех пор ученые и богословы спорят, разные ли это календари или второй — это тот же самый юлианский календарь, только в чуть усложненной версии, и есть ли вообще смысл в разных «стилях».

«По сути дела, каждый из этих календарей рассматривался как попытка уточнить один и тот же юлианский календарь. Когда папа Григорий в XVI веке вводил свой календарь, он стремился исправить ошибку. То же самое было сделано в 1923 году, когда на Всеправославном совещании приняли новоюлианский календарь, представляющий собой попытку еще большего уточнения. Если ошибка юлианского календаря — один день в 128 лет, григорианского — один день в 3000 лет, а у новоюлианского еще меньше».

Юлианский календарь в новых двух приближениях — григорианском и новоюлианском — остается идеалом, от которого никто не собирался отказываться, но хотели только уточнить его. Протоиерей Владимир Хулап

С ним не совсем согласен историк Павел Кузенков. По его словам, юлианский, новоюлианский и григорианский календари — это, конечно, календари одного типа — солнечного. Они учитывают только ход солнца по сезонам, а луну «игнорируют». К тому же у них одна и та же римская система месяцев. «Но из-за разных способов интеркаляции (вставка високосной секунды, дня, недели или месяца в хронологии. — Прим. ред.) их даты расходятся. Поэтому, строго говоря, это разные календари. Часто их называют “стилями”, но это неверно: стиль — это вариант точки отсчета в одном календаре. Например, в допетровской Руси у нас был юлианский календарь сентябрьского стиля, а позже — январского», — подчеркивает Кузенков.

Время на небе и в мобильном

Кроме астрономического, в календарном вопросе есть и богословский аспект. Библия говорит, что светила небесные Бог сотворил для исчисления времени: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов (Быт 1:14). Можем ли мы согласиться, чтобы ошибка старого юлианского стиля накапливалась и Рождество с декабрем смещалось на январь?

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«Если мы посмотрим на христианское святоотеческое богословие IV—VI вв. еков, то увидим, что даты конкретных астрономических событий были очень важны и на их основе выстраивались богословские системы, связанные с днем равноденствия, солнцестояния и т. д. Наша цивилизация отошла от жестких привязок к естественному календарю, мы почти не смотрим на небо, живем по часам, которые у нас в мобильном телефоне. Юлианский календарь остается традицией Русской церкви», — говорит отец Владимир Хулап.

«В древности, в том числе в Ветхом Завете, связь календаря с сезонными событиями и работами в конкретном регионе — вопрос принципиальный. Новый Завет открывает в истории другую эпоху: христианство — религия мистическая и универсальная, поэтому и привязки к каким-то природным явлениям в христианском календаре не требуется. Ведь и сейчас Рождество Христово мы празднуем зимой, а аргентинцы — летом, там ведь декабрь — летний месяц,» — соглашается Кузенков.

Когда же правильнее праздновать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января? Ответ парадоксальный:

В любой из этих дней — и не в один из них, а в день зимнего солнцестояния. Потому что оба календаря рассчитаны так, чтобы праздновать Рождество «непобедимого Христа» 25 декабря, но при этом в день зимнего солнцестояния.

Русская церковь и календарный вопрос

Светские люди часто спрашивают священнослужителей, причем с возмущением: почему Русская православная церковь не сменит старый юлианский календарь на тот, по которому живет западный мир (григорианский)? Удобнее же праздновать всем вместе 25 декабря! Да и поститься или мириться с постящимися родственниками и друзьями в новогодние праздники (Рождественский пост у православных христиан продолжается до 7 января) тогда не придется. На этот вопрос и священноначалие, и эксперты Русской церкви неоднократно отвечали, что традиционный юлианский церковный календарь дорог церковному народу.

В новом тысячелетии календарные вопросы, конечно, актуализировались. Но совсем недавно, перед Критским собором глав и представителей ряда поместных православных церквей мира 2016 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одном из интервью сказал, что вопрос о смене богослужебного календаря в Русской православной церкви сейчас не стоит.

И по-прежнему официальные представители Церкви проблему календаря не считают актуальной.