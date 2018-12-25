Роскачество определило лучшие российские игристые вина

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Они попробовали 51 образец игристых вин девяти производителей: «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка», «Усадьба Перовских», «Кубань-Вино», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», винодельня «Юбилейная», «Фанагория». Ценовая категория вин — от 200 до 1000 руб. Напитки оценивали по их внешнему виду, аромату, вкусу и общему впечатлению.

Оценку выше 78 баллов (из 100 возможных) получили 37 вин.

В топ-5 также вошли: три вина марки Chateau Tamagne (белый брют, полусухое белое «Мускатное», розовый брют «Селект Розе») и «Мускат Оттонель» марки FANAGORIA.

По мнению Роскачества, игристые вина из российского винограда достойного уровня можно купить по цене до 500 руб. Специалисты также не подтвердили стереотип о низком качестве российских игристых полусладких и полусухих вин — в них эксперты высоко оценили баланс сладости и свежести во вкусе.

Как уточнило Роскачество, сложнее купить недорогие вина высокого качества, изготовленные классическим методом (со вторичным брожением и выдержкой в бутылке). «Такие вина можно найти в классе выдержанных игристых вин классическим методом (от 9 до 12 месяцев выдержки в бутылке), но и они встречаются достаточно редко. Проще найти недорогие и качественные вина, которые изготавливаются по технологиям, распространенным в итальянских регионах Асти и Фриули. В любом случае вина, изготовленные классическим методом, будут стоить в диапазоне 800−1000 руб.», — пояснили эксперты.