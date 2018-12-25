«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события 2018 года
В первую тройку вошли пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, чемпионат мира по футболу и изменения в пенсионном законодательстве.
В первую тройку вошли пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, чемпионат мира по футболу и изменения в пенсионном законодательстве.
Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых событий за 2018 год. Чаще всего пользователи писали о пожаре в
«ОК анализировали пики упоминаний на протяжении всего года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени», — говорится в сообщении
Потом это событие в соцсети вспоминали весь год, особенно если происходили другие трагедии, например, нападение на колледж в Керчи.
После первых успешных матчей и вплоть до четвертьфинала интерес к российским футболистам вырос почти в два раза. Самым обсуждаемым моментом чемпионата стал матч России с Хорватией.
В десятку самых обсуждаемых событий 2018 года также вошли выборы президента, открытие Крымского моста, XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, нападение на колледж в Керчи, катастрофа Ан-148 в Подмосковье, смерть Иосифа Кобзона и свадьба принца Гарри и Меган Маркл.