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15:05 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события 2018 года

В первую тройку вошли пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, чемпионат мира по футболу и изменения в пенсионном законодательстве.

Источник: РИА "Новости"
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Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых событий за 2018 год. Чаще всего пользователи писали о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, на втором месте по количеству упоминаний — чемпионат мира по футболу, на третьем — изменения в пенсионном законодательстве.

«ОК анализировали пики упоминаний на протяжении всего года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети во вторник.

Пик публикаций о пожаре в Кемерове пришелся на 27 марта, когда был объявлен национальный траур и пользователи выражали свои соболезнования.

Потом это событие в соцсети вспоминали весь год, особенно если происходили другие трагедии, например, нападение на колледж в Керчи.

Во время чемпионата мира по футболу пользователей в основном интересовала игра российской сборной.

После первых успешных матчей и вплоть до четвертьфинала интерес к российским футболистам вырос почти в два раза. Самым обсуждаемым моментом чемпионата стал матч России с Хорватией.

В десятку самых обсуждаемых событий 2018 года также вошли выборы президента, открытие Крымского моста, XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, нападение на колледж в Керчи, катастрофа Ан-148 в Подмосковье, смерть Иосифа Кобзона и свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

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