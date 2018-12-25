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11:34 (мск), источник: Интерфакс

ВС РФ разрешил использовать «шпионскую» технику для личной безопасности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности тех, кто купил спецсредства через интернет и при этом не знал об их предназначении.

Источник: Reuters

Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

«Не могут быть квалифицированы по статье 1381 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», — говорится в постановлении пленума ВС РФ, принятого во вторник.

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При этом отмечается, что «технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т. п.) могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности лиц, которые приобрели спецсредства через интернет и при этом не знали об их истинном предназначении.

«Само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 1381 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения)», — говорится в документе.

«В случаях, когда для установления принадлежности технического устройства к числу средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, требуются специальные знания, суд должен располагать соответствующими заключениями специалиста или эксперта», — добавили в ВС РФ.

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