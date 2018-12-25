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11:33 (мск), источник: Esquire

На месте обрушения сопки в Хабаровском крае зафиксирована термическая аномалия

По данным спутников, специалистам удалось выяснить, что причиной обвала грунта стали «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в начале декабря у реки Бурея.

Специалисты Дальневосточного центра ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» обнаружили термическую аномалию в районе схода грунта, который перекрыл русло реки Бурея в Хабаровском крае. Аномалия возникла 2 декабря в 9:50 по местному времени (в 2:50 по московскому).

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Как показал анализ спутниковых данных, на месте есть «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в период с 9 по 12 декабря у реки Бурея. На снимке от 12 декабря видно, что у одной из сопок отсутствует макушка, а также изменился земляной покров. «На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород», — указано на сайте учреждения.

Напомним, накануне стало известно об обрушении сопки, которая завалила русло реки Бурея в Хабаровском крае, чем создала угрозу подтопления находящихся рядом деревень. По версии местных властей, причиной обрушения стал метеорит, однако ни местные жители, ни сейсмологи падение метеорита не зафиксировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты Института астрономии РАН считают, что наиболее вероятной причиной обрушения стал оползень. Во вторник к месту происшествия вылетел вертолет МЧС для обследования территории.

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