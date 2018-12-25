На месте обрушения сопки в Хабаровском крае зафиксирована термическая аномалия

Специалисты Дальневосточного центра ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» обнаружили термическую аномалию в районе схода грунта, который перекрыл русло реки Бурея в Хабаровском крае. Аномалия возникла 2 декабря в 9:50 по местному времени (в 2:50 по московскому).

Читайте также Жители Дальнего Востока оказались под угрозой подтопления из-за метеорита

Как показал анализ спутниковых данных, на месте есть «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в период с 9 по 12 декабря у реки Бурея. На снимке от 12 декабря видно, что у одной из сопок отсутствует макушка, а также изменился земляной покров. «На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород», — указано на сайте учреждения.

Напомним, накануне стало известно об обрушении сопки, которая завалила русло реки Бурея в Хабаровском крае, чем создала угрозу подтопления находящихся рядом деревень. По версии местных властей, причиной обрушения стал метеорит, однако ни местные жители, ни сейсмологи падение метеорита не зафиксировали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I158OxgdX8g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.