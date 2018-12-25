Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ложь Британии по «делу Скрипалей» и РФ разоблачила Австрия
Собираемся в дорогу: 9 вещей (недорогих), незаменимых зимой
Специалисты рассказали, почему не радуют подарки
МИД ответил на просьбу сына Каддафи, адресованную Путину
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
В Японии раскупают календари с изображением Путина Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии
Брошенный стакан и оскорбления: подробности скандала у Соловьева
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Анна Большова: как актриса вышла замуж за своего брата
Знаменитая в РФ актриса скончалась в 31 год
Сборная РФ по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
«Подкуп был впечатляющим»: Тимошенко о произошедшем на Украине
Медведев уволил высокопоставленного чиновника
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Лукашенко объяснил свой отказ считать РФ братским государством
Арестован автор плана по надстройке хрущевок
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
11:54 (мск), источник: Ведомости

Как не столкнуться с проблемами на таможне

Инструкция «Ведомостей» для тех, кто в праздники отправляется за рубеж на отдых и за покупками.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

В праздничные дни и сезоны отпусков таможенники, как правило, усиливают контроль за тем, что граждане везут на родину из-за рубежа, возвращаясь после каникул. «Ведомости» изучили актуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу, а также последствия их нарушений.

— Через границу без декларации можно перевезти в любую сторону наличными до $10 000 или эквивалент этой суммы в иной валюте.

Ограничения не касаются денег на банковских картах. Для них лимитов нет. Более крупную сумму следует задекларировать, указав источник средств. Пошлина с денег не взимается.

— Если вы пересекаете границу наземным транспортом, до 31 декабря беспошлинно можно провезти товаров на 1500 евро весом до 50 кг. Однако с 1 января 2019 г. нормы беспошлинного провоза уменьшатся до 500 евро и 25 кг. Ввозная пошлина составит 30% от части суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара.

— Без деклараций и уплаты таможенных сборов на самолете через границу можно ввезти товары (в том числе украшения) на сумму не более 10 000 евро общим весом до 50 кг на человека. С превышения будет взиматься та же пошлина, что и при наземном пересечении границы.

— Алкоголь, в том числе пиво, в объеме до 3 литров на одного совершеннолетнего человека провозится беспошлинно. При провозе 3−5 литров алкоголя взимается пошлина в размере 10 евро за 1 литр. Спиртное свыше 5 литров считается «коммерческой партией» и его перевозить запрещено.

Новость
Беспошлинный ввоз товаров из-за границы «упал» в цене

— Запрещено перевозить через границу более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или всего вместе, но весом более 250 г. в расчете на одного совершеннолетнего.

— Лекарства можно провозить почти любые, за исключением тех, в которых содержатся наркотические и психотропные вещества. Их надо декларировать с предъявлением рецепта и выписки из истории болезни.

— Если вы перемещаете более $10 000 наличными или ввозите в страну товары сверх таможенных норм, необходимо заполнить декларацию и в аэропорту пересекать границу через «красный коридор».

— Если вас поймали с незадекларированными деньгами или дорогими товарами (что, впрочем, случается не всегда) или в декларации вы занизили их стоимость, вас ждет конфискация незадекларированного плюс штраф в 50−200% от стоимости товара. При крупных нарушениях наказание более серьезное: уклонение от уплаты пошлины на сумму от 2 млн руб. — два года лишения свободы, более 6 млн руб. — до пяти лет.

Новость
Пять килограммов санкций. Что можно привезти из отпуска и не нарушить закон

— Если вы берете с собой в поездку дорогие вещи, скажем, ювелирные украшения с драгоценными камнями, лучше задекларировать их при выезде, хотя по закону это не обязательно. Это застрахует от претензий со стороны таможенников на обратном пути.

— Тех, кто везет много однотипных предметов, таможенники могут заподозрить в перевозке товаров для перепродажи. В таком случае вам придется доказать необходимость всех этих предметов для личных нужд.

— Трюки бывалых перекупщиков — срезать бирки, везти вещи без упаковки или на себе — теперь проходят все реже. Таможенники утверждают, что отслеживают покупки россиян на крупные суммы с помощью самих магазинов и операторов tax free.

 Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
Россияне захотели от власти уважения и честности
Минфин объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
На Сицилии началось извержение Этны (видео)
На месте обрушения сопки в Хабаровском крае выявили аномалию
ВС РФ рассказал, когда можно покупать «шпионскую» технику
Юрист рассказал, за что можно посадить героев «Один дома-2»
Фанаты ЦСКА подверглись обыскам и задержаниям
Телецентр «Останкино» требует 164 млн рублей с «Первого канала»
Спорт
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе Мбаппе в 12-ти матчах чемпионата Франции забил 13 мячей и сделал 8 передач. Коутинью в 15-ти играх чемпионата Испании забил 4 гола
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Названы любимые районы богатых москвичей
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Популярные темы на «Детях»
Как отговорить от суррогатного материнства 243
неудачный салат 229
Лень. 172
"Раз, два, три - ёлочка гори!" © 171
Леди
Тест-драйв: как выглядит макияж с базой и без нее (фото) Визажисты всегда советуют использовать основу под макияж, но многие девушки игнорируют подобное правило, считая его лишним и занимающим много времени
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь