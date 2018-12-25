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12:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится самая прозрачная река в мире (фото)

В ней нет живых организмов.

Уникальная 30-километровая горная река Верзаска считается одной из самых красивых и чистых рек не только в Европе, но и в мире. Находится она в италоязычном кантоне Тичино на юге Швейцарии.

Свое начало река берет на вершине горы Пиццо Бароне высотой 2864 метров, а затем течет в южном направлении и впадает в горное озеро Маджоре, расположенное между Швейцарией и Италией.

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Верзаска расположена в самом центре швейцарских Альп, а потому температура воды в ней не поднимается выше 10 градусов. Купаться в ней опасно как из-за холодной воды, так и из-за бурных подводных течений. Но за долгие годы Верзаска вымыла в скалах несколько естественных бассейнов, в которых летом вода быстро нагревается, а потому желающих искупаться в кристально чистой воде здесь бывает очень много.

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Большой популярностью река пользуется среди дайверов — нырнув на глубину до 10 метров, можно любоваться абсолютно прозрачной водой и разноцветными камнями на дне.

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Еще одной особенностью Верзаски является то, что в ней нет живых организмов — ни рыб, ни растений. По одной из версий, секрет этого явления заключается в повышенной кислотности воды, однако проведенные замеры показали, что состав воды в реке практически ничем не отличается от многих других водоемов. Так что эту тайну специалистам еще предстоит раскрыть.

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