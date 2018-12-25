Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева приготовил своим поклонникам музыкальный сюрприз к новогодним праздникам. Творческий коллектив снял клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, приуроченный к Новому году. Работа над клипом проходила на катке на Красной площади.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b0mpWvB2DGY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты отлично справились с задачей.

По мнению участников съемок, клип должен зарядить слушателей позитивом на весь следующий год.

Но несмотря на новогодние праздники, клип приурочен и к печальной дате. Два года назад, 25 декабря 2016 года, на 53-м году жизни скончался автор композиции Last Christmas Джордж Майкл.