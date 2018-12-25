Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas
Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду.
Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду.
Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии под руководством народного артиста России
В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты отлично справились с задачей.
Но несмотря на новогодние праздники, клип приурочен и к печальной дате. Два года назад, 25 декабря 2016 года, на 53-м году жизни скончался автор композиции Last Christmas Джордж Майкл.
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