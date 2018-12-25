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12:39 (мск), источник: Daily Storm

Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду.

Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева приготовил своим поклонникам музыкальный сюрприз к новогодним праздникам. Творческий коллектив снял клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, приуроченный к Новому году. Работа над клипом проходила на катке на Красной площади.

Во время загрузки произошла ошибка.

В съемках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Игра на музыкальных инструментах сопровождалась танцами на льду. Несмотря на мороз, военные музыканты отлично справились с задачей.

По мнению участников съемок, клип должен зарядить слушателей позитивом на весь следующий год.

Но несмотря на новогодние праздники, клип приурочен и к печальной дате. Два года назад, 25 декабря 2016 года, на 53-м году жизни скончался автор композиции Last Christmas Джордж Майкл.

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