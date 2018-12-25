Мосгорсуд впервые после разъяснений ВС отменил приговор за экстремистский репост

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«Кассационным определением Президиума Московского городского суда приговор Зеленоградского суда Москвы от 3 ноября 2016 года отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде во вторник.

В свою очередь, в пресс-службе правозащиты «Открытой России», адвокат которой защищает интересы Корта, «Интерфаксу» сообщили, что это первый, по их данным, такой случай «после принятия постановления пленума Верховного суда (ВС) по “экстремистским” делам».

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«Заместитель председателя ВС Владимир Давыдов в постановлении о передаче жалобы в Мосгорсуд подчеркнул, что в приговоре не приведено подтверждений тому, что Корт действовал с прямым умыслом на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а обвинительный приговор не может быть “основан на предположениях”», — пояснили в «Открытой России».

Корт был осужден Зеленоградским судом на год колонии-поселения за репост в социальной сети «ВКонтакте» картинки, содержащей признаки возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Позднее Мосгорсуд изменил наказание молодому человеку на штраф в 200 тыс. рублей.

После разъяснений пленума Верховного суда о практике рассмотрения дел экстремистской направленности, которые были сделаны в сентябре 2018 года, адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин подал в ВС жалобы на приговор Корту, а также покойному блогеру Антону Носику (был осужден за возбуждение ненависти и вражды на 300 тыс. рублей — ИФ) с просьбой пересмотреть дела.

Жалоба по делу Носика был оставлена без удовлетворения, а материалы дела Корта ВС отправил на рассмотрение в президиум Мосгорсуда.

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Верховный суд РФ 20 сентября 2018 года дополнил разъяснениями постановление пленума «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года.

Согласно позиции ВС, при рассмотрении дел о публикациях пользователями в соцсетях материалов экстремистской направленности судьям необходимо убедиться в наличии именно умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

Кроме того, пояснил ВС, судьям для принятия решения необходимо принимать во внимание содержание всей страницы обвиняемого, сведения о совершении им действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, объем информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений.