Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиян возмутил сюжет «России 1»
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Влад Топалов впервые показал сына в новом клипе
Кети Топурия раскрыла истинную причину развода с мужем
6 главных тенденций рынка недвижимости
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Брошенный стакан и оскорбления: подробности скандала у Соловьева
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Сборная РФ по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
«Подкуп был впечатляющим»: Тимошенко о произошедшем на Украине
Медведев уволил высокопоставленного чиновника
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга
Как выглядит «Смарт» с мотором в 2000 л.с. (видео)
Лукашенко объяснил свой отказ считать РФ братским государством
Арестован автор плана по надстройке хрущевок
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
13:18 (мск), источник: Интерфакс

Бывший глава «Росалкогольрегулирования» объявлен в международный розыск

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

Источник: РИА "Новости"

«Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, состоится сегодня в 16:00 мск», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Читайте также
Названы самые нечистые на руку госкомпании России

По ее словам, Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст. 33 и ч.2 ст. 201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он объявлен в международный розыск.

Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до десяти лет.

В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным некоторых СМИ, речь идет о якобы организованных Чуяном махинациях на алкогольном рынке.

В июле этого года стало известно, что Чуян покинул пост по собственному желанию. Он работал главой Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года. Его место занял гендиректор ФКП «Союзплодоимпорт» Игорь Алешин.

Мэр Клинцов возместит расходы на поездку детей в Турцию
Дрон снял масштабы разрушений после цунами в Индонезии
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года
Минобороны выпустило шуточный календарь к Новому году
Медведева жестко отреагировала на вопрос о смене гражданства
Фанаты ЦСКА подверглись обыскам и задержаниям
Оптическая иллюзия с черепами вызвала споры в Сети
Спорт
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе Мбаппе в 12-ти матчах чемпионата Франции забил 13 мячей и сделал 8 передач. Коутинью в 15-ти играх чемпионата Испании забил 4 гола
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Дети
В сеть попали редкие фото младшего сына Майкла Джексона Поклонники смогли увидеть, как сейчас выглядит 16-летний наследник певца
Леди
Тест-драйв: как выглядит макияж с базой и без нее (фото) Визажисты всегда советуют использовать основу под макияж, но многие девушки игнорируют подобное правило, считая его лишним и занимающим много времени
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь