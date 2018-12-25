Бывший глава «Росалкогольрегулирования» объявлен в международный розыск

Источник: РИА "Новости"

«Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, состоится сегодня в 16:00 мск», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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По ее словам, Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст. 33 и ч.2 ст. 201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он объявлен в международный розыск.

Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до десяти лет.

В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным некоторых СМИ, речь идет о якобы организованных Чуяном махинациях на алкогольном рынке.