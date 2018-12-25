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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию

Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию. Глава города намерен перевести денежные средства организации, чтобы прекратить начавшуюся «травлю» школьников.

Источник: Клинцовская городская администрация

Господин Шкуратов добавил, что также принимал участие в поездке, но оформил ее как служебную командировку. «Я находился в служебной командировке, моя поездка обошлась в 30 тысяч рублей. Получается, за 15 детей, которые были в этой поездке, сумма составит 450 тысяч рублей», — уточнил господин Шкуратов размер расходов в разговоре с «РИА Новости».

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал действия мэра «некорректными». «Сегодня многие чиновники воспринимают должности, как привилегию, а на самом деле, должность каждого чиновника — это не привилегия, а трудная работа, которую он должен делать добросовестно и быть примером для всех окружающих. И вот здесь он поступил некорректно», — цитирует слова главы региона пресс-служба правительства Брянской области. По словам губернатора, в дальнейшем по отношению ко «всем участникам этой ситуации» будут приняты меры.

В марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия. Позднее выяснилось, что среди тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были дети местных чиновников. В администрации заявили, что делегация была сформирована в соответствии с требованиями благотворительного фонда, а сами дети работали волонтерами. Прокуратура в ходе проверки признала, что поездка была организована с нарушениями.

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