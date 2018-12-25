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13:33 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» назвала самые популярные музыкальные композиции и альбомы 2018 года

Также соцсеть привела статистику по времени прослушивания музыки.

Источник: РИА "Новости"

Социальная сеть «ВКонтакте» составила рейтинг наиболее популярных музыкальных композиций и альбомов в 2018 году.

Также опубликована статистика по времени прослушивания и географии пользователей, сообщает во вторник пресс-служба соцсети.

«Самой популярной песней года стала “Panda E” исполнителя CYGO. Также в тройке лидеров композиция “Медуза” (исполнитель MATRANG) и “Минимал” (Элджей)», — говорится в сообщении.

Альбомом года стал «JANAVI» от HammAli & Navai, на втором месте «E.G.O» Jah Khalib и «?» XXXTentacion.

В топ-30 песен попали две композиции на английском языке, это «Rockstar» Post Malone и «Drunk Groove» MARUV & BOOSIN. В топ-10 альбомов вошел только один релиз на английском: «?» XXXTentacion.

Кроме того, в топ-листе 2018 года оказался самый прослушиваемый трек прошлого года — «Розовое вино» Элджея и Feduk.

Согласно данным отчета, пользователи VK Music и BOOM в этом году провели за прослушиванием музыки 74 тыс. лет, при этом больше всего песен слушали в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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