Журналисты заставили нейросеть написать сценарии рождественских фильмов

Специалисты MIT Technology Review Уилл Найт и Карен Хао решили узнать, сможет ли нейросеть создать идеальный рождественский фильм и придумать для него название. Для этого в программу textgenrnn они загрузили сценарии 360 рождественских фильмов и стали ждать результата.

Он получился совсем не таким, как ожидалось. Программа справилась с задачей откровенно плохо — нейросеть выдала кучу бессвязных предложений, напоминающих просто наборы слов.

По словам экспертов, это могло быть связано как с маленьким объемом данных программы, так и с ее несовершенством.

Пусть с основным заданием нейросеть не справилась, зато большинство предложенных названий для рождественских фильмов оказались подходящими для боевиков или фильмов ужасов.

Найт и Хао выбрали самые интересные из них и даже проиллюстрировали парочку подходящими картинками.

Так, нейросеть предложила сделать фильм про семью рождественского террориста, которая сражается за новый город и фильм про садовника-детектива, который пытается найти сельского убийцу магически разрушившего рождество, про принцессу людоедов, А вот самыми интересными названиями фильмов стали «Живущий уединенно от Рождества», «Ночной Санта Клаус», «Женщина из хаоса приняла домашнюю веру» и «Рождественский бой». Звучит и правда пугающе.