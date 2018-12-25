And this. https://t.co/FkESFmrJlG pic.twitter.com/LPONj0qmIJ— Ray Ho 호 ?? ?? φ (@bubb13_b0y) 21 декабря 2018 г.
Журналисты заставили нейросеть написать сценарии рождественских фильмов
Получилось и плохо, и страшно.
Получилось и плохо, и страшно.
Специалисты MIT Technology Review Уилл Найт и Карен Хао решили узнать, сможет ли нейросеть создать идеальный рождественский фильм и придумать для него название. Для этого в программу textgenrnn они загрузили сценарии 360 рождественских фильмов и стали ждать результата.
По словам экспертов, это могло быть связано как с маленьким объемом данных программы, так и с ее несовершенством.
Пусть с основным заданием нейросеть не справилась, зато большинство предложенных названий для рождественских фильмов оказались подходящими для боевиков или фильмов ужасов.
Найт и Хао выбрали самые интересные из них и даже проиллюстрировали парочку подходящими картинками.
Так, нейросеть предложила сделать фильм про семью рождественского террориста, которая сражается за новый город и фильм про
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