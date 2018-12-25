Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Масштабный бой под Донецком: Безсонов о потерях
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Психологи рассказали, как справиться с новогодней депрессией
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве
6 главных тенденций рынка недвижимости
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Брошенный стакан и оскорбления: подробности скандала у Соловьева
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
Свечников и еще 4 хоккеиста, которые не сыграют на молодежном ЧМ
МИД ответил на просьбу сына Каддафи, адресованную Путину
Правила оплаты отопления в РФ изменятся
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга
Как выглядит «Смарт» с мотором в 2000 л.с. (видео)
Лукашенко объяснил свой отказ считать РФ братским государством
Арестован автор плана по надстройке хрущевок
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
13:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Журналисты заставили нейросеть написать сценарии рождественских фильмов

Получилось и плохо, и страшно.

Специалисты MIT Technology Review Уилл Найт и Карен Хао решили узнать, сможет ли нейросеть создать идеальный рождественский фильм и придумать для него название. Для этого в программу textgenrnn они загрузили сценарии 360 рождественских фильмов и стали ждать результата.

Он получился совсем не таким, как ожидалось. Программа справилась с задачей откровенно плохо — нейросеть выдала кучу бессвязных предложений, напоминающих просто наборы слов.

По словам экспертов, это могло быть связано как с маленьким объемом данных программы, так и с ее несовершенством.

Пусть с основным заданием нейросеть не справилась, зато большинство предложенных названий для рождественских фильмов оказались подходящими для боевиков или фильмов ужасов.

Найт и Хао выбрали самые интересные из них и даже проиллюстрировали парочку подходящими картинками.

Так, нейросеть предложила сделать фильм про семью рождественского террориста, которая сражается за новый город и фильм про садовника-детектива, который пытается найти сельского убийцу магически разрушившего рождество, про принцессу людоедов, А вот самыми интересными названиями фильмов стали «Живущий уединенно от Рождества», «Ночной Санта Клаус», «Женщина из хаоса приняла домашнюю веру» и «Рождественский бой». Звучит и правда пугающе.

Читайте также:

Мэр Клинцов возместит расходы на поездку детей в Турцию
Дрон снял масштабы разрушений после цунами в Индонезии
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года
Минобороны выпустило шуточный календарь к Новому году
Медведева жестко отреагировала на вопрос о смене гражданства
Фанаты ЦСКА подверглись обыскам и задержаниям
Оптическая иллюзия с черепами вызвала споры в Сети
Спорт
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе Мбаппе в 12-ти матчах чемпионата Франции забил 13 мячей и сделал 8 передач. Коутинью в 15-ти играх чемпионата Испании забил 4 гола
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Названы любимые районы богатых москвичей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Дети
В сеть попали редкие фото младшего сына Майкла Джексона Поклонники смогли увидеть, как сейчас выглядит 16-летний наследник певца
Леди
Тест-драйв: как выглядит макияж с базой и без нее (фото) Визажисты всегда советуют использовать основу под макияж, но многие девушки игнорируют подобное правило, считая его лишним и занимающим много времени
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь