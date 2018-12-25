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14:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Загадочный обвал сопки в Хабаровском крае. Метеорит? Ракета? Оползень?

В Хабаровском крае обрушилась часть сопки, перекрыв русло реки Бурея, на которой стоит Бурейская ГЭС — крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке. Местные жители, ученые и чиновники уже вторые сутки спорят о том, что же там произошло. Есть три основные версии.

На видеозаписях с места инцидента видна разрушенная заснеженная сопка, замерзшая река, засыпанная грунтом и камнями, и десятки поваленных деревьев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители близлежащего поселка Чекунда уже опасаются, что возникшая в результате обвала дамба весной может привести к подтоплению населенного пункта.

В компании «РусГидро» сообщили, что принадлежащая ей Бурейская ГЭС работает в штатном режиме после обрушения сопки. «Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии», — сказано в сообщении. Но потом придется решать вопрос о расчистке русла реки, признают в компании.

Некоторые очевидцы уверены, что в отдаленном лесном районе упал крупный метеорит, однако большинство ученых это не подтверждают. При этом есть и те, кто и вовсе считает, что верхушку сопки могла снести упавшая ракета.

Рассмотрим все три основные версии загадочного происшествия.

Версия № 1

Первым о падении метеорита сообщил глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов:

Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров.
«Хабаровский край сегодня»
региональное агентство

Сутки спустя, когда большинство ученых высказались против версии о метеорите, Маслов заявил, что все еще настаивает на своей догадке.

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«Метеорологи говорят, что не может быть, чтобы это был метеорит. Другие что-то еще выдумывают. Но ведь сами посудите: падение хоть одного метеорита нам метеорологи предсказали?» — сказал он «Коммерсанту» во вторник.

Член-корреспондент Российской академии наук Борис Воронов также не исключил такую возможность, отметив, что падение метеорита для Дальнего Востока не является необычным событием.

Побывавшие на месте инцидента местные жители тоже посчитали, что его причиной мог стать метеорит, хотя и не увидели самого космического тела или его фрагментов. Еще прозвучал такой аргумент: на соседних сопках исчезли деревья.

Ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко объяснил РИА Новости, почему падение метеорита могло остаться незамеченным, так: дело было днем, метеорит мог двигаться почти вертикально с высокой скоростью.

Версия № 2

Хабаровский астроном Владимир Моисеев считает, что никакого метеорита не было, а причиной обрушения сопки могли быть последствия ракетных испытаний:

Это вполне может быть последствия оползня, или на сопку упало что-то искусственного происхождения. Например, часть какой-нибудь ракеты… Если бы упал метеорит, был бы взрыв, его бы услышал едва ли не весь край.
интервью «Комсомольской правде»

Глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный сообщил, что в версию о ракете верят и некоторые местные жители.

«Кто-то согласен, что это метеорит, кто-то уверен, что это ступени ракеты», — сказал чиновник.

Версия № 3

Постепенно все больше ученых отвергают предположения о падении метеорита или ракеты и склоняются к гораздо более прозаической версии: по их мнению, причиной обрушения сопки стал оползень.

Такую версию, в частности, поддерживает научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов:

Видно огромный кусок сопки, который снесло на русло. Скорее всего, если что-то было, то был какой-то оползень. Потому что если это удар метеорита, то воронка более-менее круглая вне зависимости от угла падения.
Интерфакс

Директор Уссурийской астрофизической обсерватории Дальневосточного отделения РАН Дмитрий Ерофеев отметил, что сотрудники учреждения не фиксировали падение космического объекта:

Мы не видели падения метеорита. Кроме того, если бы он упал, то должно произойти землетрясение. Его сила зависит от размера метеорита: в местных масштабах метеорит все равно должен вызвать толчок, который бы зафиксировали сейсмостанции.
РИА Новости

Сотрудники управления МЧС по Хабаровскому краю побывали на месте обрушения сопки и также не нашли никаких следов падения космического тела.

«Группа, осматривавшая сопку, вернулась в Хабаровск, — сказано в сообщении МЧС. — По заключению ученых, это оползень. Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное». «Метеорита не было», — категорично заявили спасатели.

Так что же тогда?

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» пришли к выводу, что 12 декабря в районе разрушенной сопки произошла термическая аномалия, которая и привела к оползню.

Версию об оползне поддерживает и старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин, который вообще назвал разговоры о метеорите пиар-ходом со стороны местных властей:

Теперь все знают про Верхнебуреинский район и его руководителя.
интервью телеканалу «Дождь»

По данным на 1 января 2017 года в Верхнебуреинском районе постоянно проживают 25 тысяч человек.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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