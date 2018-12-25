Стали известны подробности переплавки техники Третьего рейха для храма армии

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на переплавку отправят принадлежащий Минобороны военный лом: сломанные и разбитые танки, машины, самолеты и артиллерийскую технику.

Калинин отметил символичность использования фрагментов боевых машин в строительстве и оформлении храма. Он отметил, что это не противоречит религиозным канонам.

«Будут какие-то элементы военной техники, чтобы мы, восходя в храм божий, вспоминали победу и поверженного врага», — добавил священнослужитель.

24 декабря министр обороны Сергей Шойгу объявил, что ступени будущего храма в подмосковной Кубинке будут сделаны из переплавленной техники Третьего рейха. Таким образом ведомство хочет наполнить символизмом каждый квадратный метр храма.