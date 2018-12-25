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16:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности переплавки техники Третьего рейха для храма армии

Ступени строящегося главного храма Вооруженных сил России только частично сделают из техники вермахта, но музейные экспонаты трогать не будут. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Дмитрий Калинин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на переплавку отправят принадлежащий Минобороны военный лом: сломанные и разбитые танки, машины, самолеты и артиллерийскую технику.

Калинин отметил символичность использования фрагментов боевых машин в строительстве и оформлении храма. Он отметил, что это не противоречит религиозным канонам.

«Будут какие-то элементы военной техники, чтобы мы, восходя в храм божий, вспоминали победу и поверженного врага», — добавил священнослужитель.

24 декабря министр обороны Сергей Шойгу объявил, что ступени будущего храма в подмосковной Кубинке будут сделаны из переплавленной техники Третьего рейха. Таким образом ведомство хочет наполнить символизмом каждый квадратный метр храма.

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