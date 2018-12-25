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17:04 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф создает «параллельные миры», снимая панорамы в церкви

Необычный взгляд на классическую архитектуру.

Известный британский фотограф Питер Ли делает уникальные фото архитектуры, снимая панорамы внутри соборов, церквей, театров и музеев.

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Уделяя особое внимание симметрии, композиции и линиям, Ли получает завораживающие и неожиданные изображения и превращает и без того величественные интерьеры в нечто фантастическое, напоминающее портал в параллельный мир.

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Интересно, что снимать архитектуру Ли начал только в 2015 году. Всего за три года он успел заработать мировое признание и получить несколько престижных наград.

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