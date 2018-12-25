Фотограф создает «параллельные миры», снимая панорамы в церкви

Уделяя особое внимание симметрии, композиции и линиям, Ли получает завораживающие и неожиданные изображения и превращает и без того величественные интерьеры в нечто фантастическое, напоминающее портал в параллельный мир.

Интересно, что снимать архитектуру Ли начал только в 2015 году. Всего за три года он успел заработать мировое признание и получить несколько престижных наград.