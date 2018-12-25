Глава города Клинцы оплатил фонду Карлова расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевел из собственных средств благотворительному фонду им. А. Карлова 450 тыс. рублей. Эта сумма компенсирует затраты на участие детей чиновников в поездке в турецкий город Демре, связанной с открытием памятника погибшему российскому дипломату Андрею Карлову. Об этом Шкуратов сообщил во вторник ТАСС.

По данным брянских СМИ, в марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата. Поездку организовал благотворительный фонд имени Карлова, но через несколько месяцев выяснилось, что в числе тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были и несколько детей местных чиновников, в то время как в поездку якобы должны были отправить детей-инвалидов. Глава фонда Марина Карлова заявляла, что поездка была оплачена турецкой стороной."Да, перевел", — сказал Шкуратов, отвечая на вопрос ТАСС, оплатил ли он поездку детей в Турцию. По словам Шкуратова, переведенные фонду средства — компенсация за 15 детей чиновников.

Он потребовал от редактора портала «Клинцы. Инфо», который поднял тему поездки в СМИ, извиниться перед Мариной Карловой.

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Как сообщалось ранее, прокуратура обнаружила ряд нарушений при отборе детей для визита в Турцию. Так, информация о поездке не была размещена ни на сайте органов местного самоуправления, ни в официальном печатном издании города, ни каким-либо другим общедоступным способом, что является нарушением прав несовершеннолетних на равный доступ к отдыху и досугу. Кроме того, администрация Клинцов не принимала каких-либо правовых актов, устанавливающих критерий и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал ситуацию «возмутительной» и заявил, что «все виновные и причастные к этой истории будут наказаны». Ситуацию в Клинцах взяла на контроль также уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, проверку проводит брянское региональное отделение партии «Единая Россия». Между тем глава фонда Карлова намерена обратиться в правоохранительные органы по поводу публикаций брянского сайта о поездке детей в Турцию.

По ее мнению, публикации наносят ущерб репутации фонда.