Глава города Клинцы оплатил фонду Карлова расходы на поездку детей чиновников в Турцию
ТАСС, 25 декабря — Олег Шкуратов перевел средства в размере 450 тыс. рублей, компенсирующие затраты на участие 15 детей в поездке.
ТАСС, 25 декабря — Олег Шкуратов перевел средства в размере 450 тыс. рублей, компенсирующие затраты на участие 15 детей в поездке.
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевел из собственных средств благотворительному фонду им. А. Карлова 450 тыс. рублей. Эта сумма компенсирует затраты на участие детей чиновников в поездке в турецкий город Демре, связанной с открытием памятника погибшему российскому дипломату Андрею Карлову. Об этом Шкуратов сообщил во вторник ТАСС.
По данным брянских СМИ, в марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата. Поездку организовал благотворительный фонд имени Карлова, но через несколько месяцев выяснилось, что в числе тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были и несколько детей местных чиновников, в то время как в поездку якобы должны были отправить
Как сообщалось ранее, прокуратура обнаружила ряд нарушений при отборе детей для визита в Турцию. Так, информация о поездке не была размещена ни на сайте органов местного самоуправления, ни в официальном печатном издании города, ни
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал ситуацию «возмутительной» и заявил, что «все виновные и причастные к этой истории будут наказаны». Ситуацию в Клинцах взяла на контроль также уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, проверку проводит брянское региональное отделение партии «Единая Россия». Между тем глава фонда Карлова намерена обратиться в правоохранительные органы по поводу публикаций брянского сайта о поездке детей в Турцию.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В Клинцах, где жили его бабушка и дедушка, он часто бывал в детстве. Дипломат за несколько лет до смерти говорил, что хочет найти в Турции