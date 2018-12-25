Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять видеоролик про «борт номер один»

Во вторник Арслану, прилетевшему в Москву из Башкирии с мамой, была организована экскурсия по самолету президента, по итогам которой он поделился с журналистам впечатлением. «Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — сказал он. По словам мальчика, его мечта исполнилась.

Каипкулов рассказал, что был впечатлен комфортом, с которым летает глава государства, но самые яркие эмоции вызвала кабина пилотов. По его словам, ему удалось посидеть в кресле командира воздушного судна, а также побывать в конференц-зале, салоне сопровождающих лиц. «Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность», — сказал мальчик.

Бортпроводник, который проводил экскурсию, рассказал Арслану о требованиях, которых предъявляются к сотрудникам специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства. Мальчик не стал подробно рассказывать об этих требованиях, оставив интригу для своего видеоролика.

Экскурсия по аэропорту

Каипкулов в понедельник успел побывать на экскурсии по аэропорту Внуково. О том, как устроен аэропорт, как проводится досмотр пассажиров, как следят за соблюдением мер безопасности и готовят пилотов к рейсам, ему рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Сапрыкин.

Сначала Арслана познакомили с работой кинологической службы. Мальчику предложили самостоятельно спрятать в одном из специальных конусов «тестер» с запахом взрывчатки, и специально обученная собака безошибочно определила, где спрятано опасное вещество. Кроме того Арслан понаблюдал за процессом дрессировки, во время которого пес выполнял команды кинолога, которые подавались как голосом, так и жестами. Мальчик также пообщался с собаками: бельгийской овчаркой малинуа Бандой и бордер-колли Нюшей — и сфотографировался с ними на память.

После этого Арслан и его мама попали в зону предполетной подготовки экипажей, куда обычные пассажиры никогда не допускаются. Здесь старший штурман-инструктор аэропорта Виктор Махнин рассказал мальчику о том, чем занимаются штурманы аэропорта, показал их рабочие места, объяснил, как пилоты готовятся к рейсам и как проходит их медосмотр. Арслан побывал в кабинете дежурного штурмана, где пилотам выдают все необходимые документы, а также коды для системы «свой — чужой». Один экземпляр такого документа — так называемую карту-«трассовку» с нанесенными на ней маршрутами движения самолета — Махнин подарил мальчику.

Арслан задал несколько вопросов о работе штурманов и аэропорта, на которые получил исчерпывающие ответы. Подробно Махнин не стал отвечать лишь на вопрос о том, каковы особенности работы аэропорта во время приземления «борта номер один», отметив лишь, что даже в этом случае Внуково продолжает работать в штатном режиме.

В завершение экскурсии глава аэропорта вручил мальчику и его маме подарки, пожелав успехов в новом году и заверив, что Внуково будет радо вновь принимать семью Каипкуловых в качестве пассажиров.

Видеокамера от Путина

Также в этот день Арслан, мечтавший снять ролик о самолете Ил-96−300, получил в подарок от Владимира Путина видеокамеру. Мальчик признался, что уже знаком с этой моделью. По его словам, сценарий для будущего ролика уже практически готов. По планам юного режиссера, сюжет будет длиться около 15−20 минут и появится на одном из популярных видеохостингов.

Арслан рассказал журналистам, что очень рад подарку и возможности познакомиться с работой аэропорта. Мальчик давно увлекается авиацией и уже несколько раз совершал виртуальную посадку с помощью компьютерной игры — авиасимулятора. Правда, в игре из Московского авиаузла доступен лишь аэропорт Шереметьево, поэтому Арслану было вдвойне интересно узнать об особенностях Внуково.

Приглашение в летный отряд

5 декабря Владимир Путин перед визитом на форум волонтеров узнал из видеоролика о просьбе тяжелобольного Арслана Каипкулова, который увлекается авиамоделированием и мечтает побывать в аэропорту и снять сюжет о самолете Ил-96−300. «Мы его пригласим в Москву в наш летный отряд, (он) познакомится с летчиками, познакомится и с экипажами с нашими, посмотрит, как это все функционирует, и сможет исполнить свою мечту. Я думаю, полетает еще на Ил-96», — сказал тогда глава государства.

Проект «Мечтай со мной»

Во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребёнка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду.