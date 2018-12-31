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11:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится один из самых известных утесов в мире

Он также входит в число самых часто фотографируемых.

На высоте 604 метров над Люсе-фьордом, напротив знаменитого плато Кьераг в норвежской коммуне Форсанн, находится одна из самых популярных природных достопримечательностей страны — гигантский утес Прекестулен.

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Прекестулен дословно переводится как «кафедра проповедника», и имеет второе название Pulpit Rock («Скала-кафедра»). А все благодаря своему внешнему виду — плоской площадке на вершине, размером 25 на 25 метров.

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Отсюда открывается невероятный вид, и полюбоваться им ежегодно приезжают более 200 тысяч туристов со всего мира.

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Чтобы забраться на вершину Прекестулен не нужно обладать специальными навыками, но тропа иногда бывает очень крутой и сложной. Восхождение на Прекестулен начинается примерно на высоте 270 метров с «Preikestolhytta Youth Hostel».

В среднем на то, чтобы подняться на смотровую площадку, у путешественников уходит от двух до трех часов.

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Кстати, чтобы увидеть один из самых знаменитых утесов в мире, стоит поторопиться. Согласно ежегодным замерам, щель между горой и утесом, которая сейчас составляет примерно 25 сантиметров, увеличивается. Так что в будущем Прекестулен может просто упасть в море.

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