Где находится один из самых известных утесов в мире
Он также входит в число самых часто фотографируемых.
Он также входит в число самых часто фотографируемых.
На высоте 604 метров над
Прекестулен дословно переводится как «кафедра проповедника», и имеет второе название Pulpit Rock («Скала-кафедра»). А все благодаря своему внешнему виду — плоской площадке на вершине, размером 25 на 25 метров.
Отсюда открывается невероятный вид, и полюбоваться им ежегодно приезжают более 200 тысяч туристов со всего мира.
Чтобы забраться на вершину Прекестулен не нужно обладать специальными навыками, но тропа иногда бывает очень крутой и сложной. Восхождение на Прекестулен начинается примерно на высоте 270 метров с «Preikestolhytta Youth Hostel».
В среднем на то, чтобы подняться на смотровую площадку, у путешественников уходит от двух до трех часов.
Кстати, чтобы увидеть один из самых знаменитых утесов в мире, стоит поторопиться. Согласно ежегодным замерам, щель между горой и утесом, которая сейчас составляет примерно 25 сантиметров, увеличивается. Так что в будущем Прекестулен может просто упасть в море.
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