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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Киселев объяснился за агрессию на телевидении

Автор программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев ответил на обвинения ведущей Первого канала Екатерины Андреевой в высоком уровне агрессии на российском телевидении. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, негатив объясняется ролью государства на международной арене. Киселев отметил, что агрессия — это «некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире».

При этом телеведущий считает, что российская повестка не отражается на телевидении агрессивно. Россияне в 2018 году стали стали теплее относиться друг к другу и к внешнему миру, заметил Киселев. «Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат. (…) Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей», — сказал он.

Киселев также обратил внимание, что различные негативные случаи в России не происходят системно.

«Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — заключил он.

Ранее 25 декабря Андреева призналась, что не смотрит телевизор из-за «опасного для здоровья» уровня агрессии. Она добавила, что подобной негативной повестки не присутствует на Первом канале.

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