В Минкульте раскрыли страхи Запашного

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, российский цирк занимает топ-позиции в мире и является «абсолютно конкурентоспособным». Тем не менее, отметил он, «Запашные боятся, беспокоятся, что иностранные цирковые компании завоевывают рынок за счет более современной формы подачи номеров, за счет “красивой упаковки”».

В середине декабря Запашный заявил президенту России Владимиру Путину, что группа «Сафмар» Гуцериева создает в Сколково стационарную площадку для Cirque du Soleil. Глава государства отметил, что для зарубежных проектов «распахивать ворота так уж не стоит».

Гуцериев позже объяснил, что строительство площадки не связано с иностранным цирком, а канадцы планируют арендовать новый зал наряду с другими организациями. Бизнесмен пообещал подать на Запашного в суд из-за жалобы.