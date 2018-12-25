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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минкульте раскрыли страхи Запашного

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал обращение директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного к Владимиру Путину касательно открытия в Сколково стационарной площадки для выступлений канадского Cirque du Soleil. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, российский цирк занимает топ-позиции в мире и является «абсолютно конкурентоспособным». Тем не менее, отметил он, «Запашные боятся, беспокоятся, что иностранные цирковые компании завоевывают рынок за счет более современной формы подачи номеров, за счет “красивой упаковки”».

В середине декабря Запашный заявил президенту России Владимиру Путину, что группа «Сафмар» Гуцериева создает в Сколково стационарную площадку для Cirque du Soleil. Глава государства отметил, что для зарубежных проектов «распахивать ворота так уж не стоит».

Гуцериев позже объяснил, что строительство площадки не связано с иностранным цирком, а канадцы планируют арендовать новый зал наряду с другими организациями. Бизнесмен пообещал подать на Запашного в суд из-за жалобы.

Тогда же заявление дрессировщика прокомментировали представители Cirque du Soleil. Они предложили ему проверить факты и подтвердили, что в новом зале будет выступать не только канадский цирк, но и другие артисты.

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18 декабря© Ньюстюб
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