У России появятся гастрономические послы

Источник: AP 2018

В список кандидатов вошли известные личности, полюбившие Россию и ее кухню. Среди них в том числе Милла Йовович, Наталия Орейро, Жерар Депардье, Наталья Водянова, Анна Курникова, Эмир Кустурица и Жан-Клод Ван Дамм.

В их обязанности войдет участие в мероприятиях Россотрудничества и российских посольств. Однако основными целями их работы станут популяризация русской кухни и продвижение гастрономического туризма по России.