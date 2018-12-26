У России появятся гастрономические послы
У России появятся новые представители на мировой арене — гастрономические послы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации
У России появятся новые представители на мировой арене — гастрономические послы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации
В список кандидатов вошли известные личности, полюбившие Россию и ее кухню. Среди них в том числе Милла Йовович, Наталия Орейро, Жерар Депардье, Наталья Водянова, Анна Курникова, Эмир Кустурица и
В их обязанности войдет участие в мероприятиях Россотрудничества и российских посольств. Однако основными целями их работы станут популяризация русской кухни и продвижение гастрономического туризма по России.
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