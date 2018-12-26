В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США

Источник: AP 2018

«Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае — 300 метров, в каньоне — больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши — Вашингтон, зависит от напора», — полагает автор публикации Чоро Тукембаев.

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По его мнению, «природный канал подобен аэродинамической трубе, на входе которой вулкан, на выходе — Вашингтон», и расположен поперек «пролива имени Сталина», о котором говорил лауреат Нобелевской премии мира советский физик-теоретик Андрей Сахаров.

Тукембаев заявляет, что в случае применения российского подводного беспилотника «Статус-6» («Посейдон») последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода. Также автор рассмотрел возможность затопления Европы, для чего потребуется создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.