Посадочная полоса: почему парашют создали только в XX веке

Ровно 235 лет назад, 26 декабря 1783 года, состоялся первый документально зафиксированный удачный прыжок с парашютом. Совершил его французский физик Луи-Себастьян Ленорман, на глазах у изумленной публики шагнувший в пустоту с башни в Монпелье и с помощью сделанного им устройства благополучно опустившийся на землю.

Свое изобретение он назвал парашют — от греческого слова para — «против» и французского chute — «падение».

Но это было только начало долгого пути. «Известия» — о непреодолимом желании человека спускаться с небес на землю.

Луи-Себастьян Ленорман прыгает с башни обсерватории в Монпелье, 1783 год. Рисунок конца XIX века

Мечта о небе

Первое письменное свидетельство о разработке приспособления для медленного спуска по воздуху относится к 1485 году, а принадлежала идея Леонардо да Винчи. До нас дошли план и описание модели.

Если человек возьмет полотняный натянутый купол, каждая сторона которого имеет 12 локтей ширины и 12 локтей высоты, он сможет безопасно сброситься с любой высоты. Леонардо да Винчи

12 локтей — это примерно 5−6 м — стандартный размер современного парашюта. Впрочем, до реализации задумки у величайшего мыслителя эпохи Возрождения руки не дошли.

Через сто с небольшим лет после Леонардо хорватский ученый Фауст Вранчич собрал конструкцию из натянутой на деревянный каркас материи, с помощью которой он вроде бы даже спрыгнул с 85-метровой колокольни в Братиславе. Существует предание, что нечто подобное ученый проделывал и в Венеции, где его знали под именем Фаустино Веранчио, или Веранцио. Изображение модели есть в трактате «Новые машины», но абсолютно точных данных о прыжках не сохранилось, к тому же каркасную конструкцию вряд ли можно в полной мере считать прообразом парашюта — по замыслу это ближе к современным дельтапланам.

Еще один похожий эпизод относится к XVIII веку, и произошел он во Франции. Профессор Дефонтаж сконструировал «летающий плащ», но сам испытывать его опасался. Тогда он обратился к судебным властям, чтобы те предложили какому-нибудь осужденному на смерть преступнику послужить науке. Идея всем показалась забавной. Рискнуть отважился грабитель и убийца Жак Думье: на него надели «плащ», и он действительно спрыгнул с башни. Как писали в газетах, отделался небольшими повреждениями, после чего был помилован и награжден. Было это в 1777 году.

Прыг-скок

На этом легендарный период в воздухоплавании заканчивается и начинается более осмысленный — и, что важно для историка, задокументированный — этап его развития. Переломным стал 1783 год, когда братья Монгольфье подняли в небо наполненный горячим воздухом воздушный шар, а Луи-Себастьян Ленорман впервые опробовал сконструированный им парашют.

Шар братьев Монгольфье. Воздухоплаватели на шаре, наполненном горячим воздухом, поднялись на высоту 915 м и, пролетев расстояние в 9 км, плавно приземлились на открытой местности. Полет продлился всего 25 минут

Ленорман родился на юге Франции в Монпелье, в семье часовщика. Изучал химию и физику в Париже, учился у знаменитого Антуана Лавуазье. По возвращении вынужден был продолжить семейный бизнес, но науку не бросил и продолжал увлекшие его опыты с приспособлением для замедления свободного падения, которое он назвал «парашют». Сначала Ленорман экспериментировал с животными — сбрасывал подвязанных к куполу кошек и собак. Потом, пересчитав нагрузку и увеличив купол, решил прыгнуть сам. Свершилось это эпохальное событие 26 декабря 1783 года, в день святого Стефана, который следует за Рождеством.

Экспериментатор при большом стечении народа прыгнул с верха 50-метровой городской башни, в которой располагалась обсерватория Баботе, и благополучно приземлился на площади.

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Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный купол со спускающимися от периметра стропами, что явствует из сохранившихся чертежей. Хотя на некоторых гравюрах он больше напоминает зонтик, который парашютист держит в руках, — можно предположить, что художники не присутствовали при самом прыжке и домыслили некоторые детали.

Следующая страница в истории парашюта связана с именем Жан-Пьера Франсуа Бланшара, который впервые задумался о практическом применении изобретения. Бланшар известен как один из пионеров воздухоплавания — он первым 7 января 1785 года смог на наполненном водородом шаре (такие назывались «шарльер» в честь их изобретателя Жака Александра Сезара Шарля) пересечь Ла-Манш. Вскоре его друг Жан-Франсуа Пилатр де Розье попытался проделать тот же полет в обратном направлении, но разбился.

Трагический случай заставил Бланшара задуматься о безопасности, и он решил приспособить изобретенный Ленорманом парашют для экстренной эвакуации из воздушного шара.

Для легкости и компактности вместо льняного полотна он использовал шелк. Поначалу Бланшар экспериментировал со своей собакой, сам же прыгать не торопился, но в 1793 году его шар взорвался в воздухе, и воздухоплавателю волей-неволей пришлось использовать парашют (по крайней мере, если верить ему самому — других свидетелей падения не было). Всё закончилось благополучно.

Перелет Жан-Пьера Франсуа Бланшара через Ла-Манш в 1785 году

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Первым же человеком, который добровольно и публично совершил прыжок с парашютом из кабины воздушного шара, стал Андре-Жак Гарнерен. Этот отчаянный парижанин во второй половине 80-х годов XVIII века был одним из первых энтузиастов воздухоплавания, а после революции предложил применять воздушные шары для военных целей, прежде всего для разведки. Его даже назначили техническим инспектором армии по воздухоплавательной части. В одном из полетов он неудачно приземлился и угодил в плен. Три года в австрийских застенках Гарнерен мечтал о полетах, а когда вернулся, продолжил эксперименты по внедрению летающих шаров в военное дело. 22 октября 1797 года в парижском парке Монсо Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом из воздушного шара с высоты около 700 м. Он поднялся на шаре с братом, имея привязанный к нему парашют, потом перелез через борт, а брат обрезал веревку. Кстати, аллея парка, на которую он приземлился, по сей день носит имя этого отважного аэронавта.

В 1803 году Гарнерен побывал в России — вместе с шаром. В Санкт-Петербурге на глазах у императора Александра I француз катал над городом генерала Сергея Львова, потом поднимал в воздух княгиню Прасковью Гагарину, которая стала первой русской воздухоплавательницей. Гернерен с супругой (она тоже летала и прыгала с парашютом) уехал, но страсть к небу в России осталась. Газета «Московские новости» за 1806 год сообщала, что некто Александровский совершил полет на воздушном шаре и выпрыгнул из него с помощью парашюта, но более точных данных, к сожалению, не сохранилось.

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Поскольку воздухоплавание из-за его непредсказуемости и опасности так и не получило широкого развития, парашютное дело в XIX веке тоже прогрессировало медленно. Хотя эксперименты не прекращались. Так, в центре парашюта придумали делать отверстие, что помогало избежать лишнего раскачивания. В 1880 году американец Эрвин Болдуин разработал и совершил прыжок с бескаркасным парашютом, который раскрывался автоматически. Крепился он к шару снаружи, нижняя часть лежала в корзине. К верхнему узлу строп была привязана дополнительная веревка, второй конец которой крепился к корзине или оболочке воздушного шара. Когда парашютист отделялся от шара, соединительная веревка под его тяжестью обрывалась, матерчатый купол сначала вытягивался во всю длину, а затем наполнялся воздухом и раскрывался. Такой принцип автоматического раскрытия в принципе сохранился до наших дней. Двумя годами позже Герман Латтеманн использует новый вариант раскрытия парашюта из удлиненного мешка. Однако совершенно новый этап в развитии парашюта начался, когда человек научился летать по-настоящему — то есть после изобретения самолета.

Андре-Жак Гарнерен — французский воздухоплаватель, первый в мире парашютист

Русский след

Аварии были неизбежными издержками на заре авиации, поэтому об использовании парашютов стали думать практически сразу. Однако места в кабине первых машин было еще меньше, чем в гондоле воздушного шара, и девать парашют было попросту некуда. Французы Эрве и Орс экспериментировали с парашютами, закрепленными под корпусом машины, а немец Вассер сконструировал парашют, прикрепленный сзади к креслу пилота: в случае опасности летчик мог рвануть веревку, раскрывающую купол, и вместе с креслом опуститься на «зонте Вассера». Но все эти варианты были ненадежны и пилотов не устраивали.

Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Даже не несчастье, а настоящая трагедия — 7 октября 1910 года во время показательных полетов в Санкт-Петербурге погиб Лев Макарович Мациевич — легенда русского воздухоплавания, один из членов первого отряда русских пилотов.

Его машина буквально развалилась в воздухе, и собравшиеся зрители с ужасом смотрели, как обреченный летчик падает с огромной высоты.

Глеб Котельников, «История одного изобретения»

Это была первая жертва русской авиации. Она произвела на меня такое тяжелое впечатление, что, выступая, как обычно, вечером в театре, я всё время видел страшную картину гибели летчика. Неужели нельзя уберечь летчика, думал я, спасти жизнь человеку, если происходит авария аэроплана? Я понял, что для аэроплана надо создать прочный и легкий парашют. Сложенный, он должен быть совсем небольшим. А главное — авиационный парашют всегда должен быть с летчиком. Тогда летчик сможет спрыгнуть и с крыла, и с любого борта аэроплана.

Самое удивительное, что Глеб Котельников действительно служил актером в театре. Родился он в Санкт-Петербурге, в семье профессора механики и математики. Закончил гимназию и Киевское военное училище, получив офицерское звание, служил в армии, но после обязательных трех лет решил выйти в отставку. С детства у него было две страсти — театр и конструирование. Он обожал делать игрушки и модели, в то же время играя в самодеятельных спектаклях. В 1910 году он стал актером труппы Народного дома на Петербургской стороне под псевдоним Глебов-Котельников. Но ужасная смерть Мациевича заставила его задуматься о другом.

Глеб Котельников с парашютом собственного изобретения

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На создание парашюта ушло 10 месяцев. Главное в конструкции Котельникова — это привычный нам сегодня ранец, в который убирается шелковый парашют, и «обвязка» — его крепление на теле летчика. Эта подвесная система ремней размещалась на летчике таким образом, что динамический удар, возникающий при раскрытии купола, распределялся равномерно по всему телу в отличие от французского образца Жюкмеса, крепившегося в одной точке. Масса парашюта была чуть больше 7 кг, еще 2 кг весил металлический ранец. Купол делали из натурального шелка, а в его кромку вшивали стальной тросик для более быстрого и надежного раскрытия. Стропы шли от плечевых ремней не до нижней кромки купола, как в зарубежных конструкциях, а до центрального (полюсного) отверстия. Это придавало куполу парашюта дополнительную прочность.

27 октября 1911 года коллежский асессор Котельников получил патент № 5010 на «спасательный ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом». Он получил название РК-1 — «Русский Котельников — первый». После испытаний, которые проходили в деревне Сализи на полигоне Воздухоплавательной школы, образец представили на рассмотрение Главного инженерного управления Императорской армии. Резолюция отвечавшего за авиацию великого князя Александра Михайловича была неожиданной:

Парашюты в авиации — вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их стоит беречь. А люди найдутся, не те, так другие!

Котельников был расстроен, но не сдался. Вскоре он запатентовал свой РК-1 во Франции (патент № 438 612 выдан 20 марта 1912 года) и заключил контракт с коммерческой фирмой «Ломач и К°», представивший его модель на выставках в Париже и Руане. Первый прыжок с 60-метрового моста в Руане совершил студент Петербургской консерватории Владимир Оссовский, и прошел он великолепно.

Глеб Васильевич Алехнович — знаменитый русский летчик

Как только началась война, о парашютах вспомнили. Знаменитый пилот Глеб Алехнович, летавший на «Илье Муромце-5», обратился к военному ведомству с просьбой о комплектовании боевых многомоторных самолетов ранцевыми парашютами. Идею поддержало командование «Эскадры воздушных кораблей», в которую входили «Муромцы», — летчики этих машин ценились на вес золота. Поручика Котельникова, который был мобилизован с началом войны, вызвали из действующей армии для налаживания производства его РК-1. Имевшиеся в наличии изделия передали летчикам, но их не хватало, и пришлось заказывать во Франции менее удобные парашюты Жюкмеса.

По архивным данным, за время Первой мировой войны русские воздухоплаватели совершили 65 прыжков с парашютами, из них 36 — вынужденно, а 29 — в целях тренировки. Считается, что на всех фронтах союзных стран благодаря парашютам спаслось около 800 летчиков и воздухоплавателей.