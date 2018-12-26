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03:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Корейский поп не пустили в дагестанский прокат

В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области массовой культуры. После многочисленных угроз махачкалинский кинотеатр Cinema Hall отменил показ фильма «Love Yourself» — запись концерта популярной корейской группы BTS. Фильм будет показан 26 января в десятках российских городов, однако в Махачкале «блюстители нравственности» потребовали не допустить трансляции «фильма про корейских гомосеков». Сейчас дагестанские фанаты корейской группы собираются поехать на аналогичный киносеанс в Грозном, а их противники переключились на новую цель: теперь они возмущены спектаклем «Мастер и Маргарита» в медицинском училище Буйнакска.

Источник: AP 2018

Корейский бойз-бенд BTS был создан в 2013 году как коммерческий поп-проект: продюсеры сформировали музыкальный коллектив, отобрав на прослушиваниях семь привлекательных молодых людей. BTS быстро стали одной из самых популярных групп в стиле Korean pop: их песни и альбомы попадали в топы мировых чартов, также коллектив первой из корейских групп номинировали на «Грэмми». Всего у BTS более 120 музыкальных наград. Поклонники группы называют себя «арми» (от англ. army — «армия»).

В 2018 году группа выступила на Олимпийском стадионе в Сеуле, видеозапись концерта позже была смонтирована в фильм «Love Yourself». Фильм покажут 26 января 2019 года в кинотеатрах по всему миру, в России и странах СНГ его прокатом занимается объединение CoolConnections. Вместе с российским фан-клубом BTS они разработали схему показа: «арми» из одного города должны создать группу в сети «ВКонтакте» и собрать там более 100 желающих посмотреть фильм, после чего прокатчики договариваются с местными кинотеатрами.

В итоге сейчас кинопоказы 26 января подтверждены в нескольких десятках городов России и СНГ.

Одним из них оказалась Махачкала — в местную группу вступили более 800 «арми». 20 декабря городской кинотеатр Cinema Hall начал продажу билетов.

Однако новость о показе фильма вызвала неудовольствие дагестанских «блюстителей нравственности». Дело в том, что в дагестанском сегменте Instagram действуют сразу несколько многотысячных групп, выступающих против «неформалов», «разврата», «осовременивания земляков», а также любых музыкальных концертов как не соответствующих исламским канонам. Именно эти объединения в сентябре с помощью угроз добились отмены выступлений поп-певца Егора Крида, а в ноябре сорвали ежегодный фестиваль комиксов «АниДаг».

Фильм «Love Yourself» вызвал их неудовольствие из-за недостаточно мужественной внешности исполнителей: в группах начал распространяться призыв выступить против «фильма про семь корейских гомосеков».

В соцсетях кинотеатра появились многочисленные комментарии «срочно отменить разврат» и даже «ИнШаа Аллах, с этого концерта не уйдете, ваше последнее мероприятие». Через несколько дней кинотеатр удалил сообщения о показе «Love Yourself», и в группах «блюстителей нравственности» заявили об «очередной победе».

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Кассиры Cinema Hall сообщили «Ъ», что руководство «дало указание больше не продавать билеты на фильм». Связаться с администрацией кинотеатра «Ъ» вчера не удалось. Организаторы проката подтвердили «Ъ» отмену кинопоказа. «По приблизительным оценкам, в России у этих корейских артистов более 2 млн поклонников. В Махачкале тоже много поклонников BTS, — сообщили “Ъ” в пресс-службе CoolConnections.— К сожалению, на момент уже открытых продаж билетов кинотеатр сообщил нам, что не сможет провести показ». Администрация российского фан-клуба BTS подтвердила «Ъ», что концерт был отменен под давлением.

«Даже если эти угрозы не собирались выносить за пределы соцсетей, полагаем, что руководство кинотеатра решило не рисковать, — сказал собеседник “Ъ”.— Очень жаль дагестанских фанатов, которые лишились возможности прикоснуться к мечте. Увы, восприятие чужой культуры зачастую довольно субъективно, а многие фанаты в силу возраста и положения вряд ли будут услышаны».

Сейчас создатели группы «ВКонтакте» для махачкалинских «арми» призывают товарищей «не расстраиваться и держать себя в руках». «Всегда нужно помнить, что Махачкала — это Махачкала. Даже если представим, что билеты снова продают, вы серьезно верите, что нас спокойно пропустят?» — говорится в сообщении. Администраторы советуют скачать фильм из интернета и «посмотреть спокойно дома», «без переживания, что вашей жизни угрожают».

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях махачкалинские поклонники группы критикуют «блюстителей нравственности». «Я в принципе могу и в Москве посмотреть, но когда ж мы уже будем жить как люди? Виноваты, что родились в Дагестане, что ли? — пишет Бурлият Ибавова.— Я учусь на актрису, и иногда мне страшно подумать о том, что моя профессия может стать невостребованной и “харамной” в Дагестане. Очень люблю нашу республику и вдали от дома очень по ней скучаю. Но когда происходят такие вещи, мне становится очень горько за нас».

Часть махачкалинских поклонников BTS собираются посмотреть концерт в одном из ближайших городов.

«Мы с подругами поедем в Грозный на фильм, нас человек десять собралось, мы уже купили билеты в интернете», — рассказала «Ъ» 16-летняя Верико. Требование отмены кинопоказа она назвала «наиглупейшей глупостью», добавив, «мы все думаем, что этим людям просто нечем заняться». Администратор группы «ВКонтакте», объединяющей грозненских «арми», сообщила «Ъ», что не слышала ни о каких претензиях из-за кинопоказа в Чечне.

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Тем временем дагестанские «блюстители нравственности» начали обсуждение нового «разврата». Студенты Буйнакского медицинского училища для занятия по литературе поставили спектакль по отрывку из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Видеозапись спектакля длиной 43 секунды широко разошлась по соцсетям с заголовком «Сатанинский праздник». Многочисленные комментаторы требуют уволить руководство училища и «ввести контроль за всеми мероприятиями, происходящими в этих стенах».

Вчера в прокуратуру были поданы заявления от четырех участников сорванного в ноябре фестиваля комиксов «АниДаг». Тогда в соцсетях были распространены призывы не допустить проведение в Махачкале фестиваля аниме, после чего к зданию Аварского театра (место проведения мероприятия) пришли около 150 человек. Из-за их угроз организаторы решили прекратить работу.

Как сообщила «Ъ» адвокат Патимат Нурудинова, заявители просят надзорный орган привлечь к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ пять человек, которых считают причастными к срыву мероприятия. Среди них — двое сотрудников МВД: свидетели дали показания, что полицейские не мешали погромщикам и даже высказывали сожаление, что не могут лично присоединиться к травле поклонников аниме.

Александр Черных; Юлия Рыбина, Махачкала

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