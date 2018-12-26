Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как уберечь питомца в период новогодних салютов
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Месси и Роналду с детьми поздравили всех с Рождеством
Кремль сделал заявление после поездки детей чиновников в Турцию
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
В Японии раскупают календари с изображением Путина Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии
Отличный рождественский подарок Путину от США - эксперт
Кравчук рассказал, кто возглавит Украину в 2019-м
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
СМИ: смерть Дениса Тена не была случайностью
Жест любимой вывел жениха, и он убил ее на свадьбе
Длина сна, при которой риск смерти и инфаркта выше на 41%
Продукт, заживляющий стенки желудка
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Реакция Пескова на отказ Лукашенко считать РФ братской страной
Изменились правила раздела имущества при разводе
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
04:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Курение предложили сделать вне закона

Минздрав России подготовил новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Источник: Reuters

Согласно планам, в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны начать отказываться 0,5 процента россиян.

Читайте также
Тайна раскрыта: ученые узнали, почему хочется курить после выпивки

Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагают бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планируется обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 процента россиян или 50 миллионов человек. 2 ноября 2018 года в Минздраве заявили, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах.

В июне сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет. О том, что вейпы, электронные сигареты и другие альтернативные способы курения должны быть законодательно приравнены к обычным сигаретам, в России говорят с начала 2018 года.

 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Лукашенко не удалось добиться пересмотра цен на газ
В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
За негативное отношение к Эстонии будут наказывать
Боец UFC пережил взрыв гранаты
Спорт
МЧМ по хоккею с участием сборной России стартует в Канаде На групповом этапе российская команда под руководством Валерия Брагина сыграет против сборных Дании, Чехии, Швейцарии и Канады
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Названы любимые районы богатых москвичей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Популярные темы на «Детях»
неудачный салат 502
Как снять диагноз 361
Как проходит подготовка к праздникам?))) 222
Ребенок 2 лет ужасно спит по ночам 194
Леди
Сбалансированный рацион для тебя и твоего питомца: от А до Я Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь