Курение предложили сделать вне закона
Минздрав России подготовил новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Минздрав России подготовил новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно планам, в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны начать отказываться 0,5 процента россиян.
Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагают бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планируется обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.
В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 процента россиян или 50 миллионов человек. 2 ноября 2018 года в Минздраве заявили, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах.
В июне сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет. О том, что вейпы, электронные сигареты и другие альтернативные способы курения должны быть законодательно приравнены к обычным сигаретам, в России говорят с начала 2018 года.