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05:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Китае планируют отменить наказания за проституцию

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Китайские власти планируют отменить правила о применении наказания и перевоспитании в отношении уличенных в проституции лиц, а также тех, кто пользуется их услугами. Об этом сообщила в среду газета «Чайна дейли».

Источник: Reuters

Издание ссылается на доклад, подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), очередная сессия которого проходит в столице КНР. Согласно документу, компетентные госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в национальное законодательство.

«Существующие правила противоречат конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека, — приводит газета слова вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу. — Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы».

Ожидается, что соответствующие поправки будут одобрены уже в эту субботу, на закрытии сессии ПК ВСНП, проводимой в Китае раз в два месяца.

Согласно действующим в КНР положениям, утвержденным Госсоветом в 1990 году, за занятие проституцией и пользование соответствующими услугами полагается лишение свободы от шести месяцев до двух лет. Помимо этого, уличенные в данном преступлении обязаны пройти курс по перевоспитанию.

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