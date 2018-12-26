В Роскачестве рассказали, как выбрать свежие и сладкие мандарины

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Все проверенные Роскачеством мандарины являются безопасными, а самыми сладкими мандаринами были признаны абхазские. Об этом говорится в сообщении организации.

В ходе проверки мандарины из магазинов, с рынков и плодоовощных баз исследовали по 426 показателям, 176 из них — пестициды разных групп.

Что касается показателей безопасности, то в ходе испытаний нарушений обнаружено не было: превышений по содержанию нитратов и пестицидов в мандаринах не нашли. Не было в них обнаружено также ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов. Роскачество

В исследованных мандаринах также не были выявлены личинки и черви. В то же время результаты испытаний показали, что кожуру мандаринов действительно обрабатывают воском, однако воск сам по себе не опасен и его можно смыть теплой водой.

Согласно исследованию, география поставок новогодних цитрусовых на российский рынок весьма широка: ЮАР, Египет, Турция, Китай, Абхазия, Марокко, Перу. Как отмечают эксперты, сорт цитрусового, заявленный на маркировке, чаще всего соответствовал действительности. Исключение составили только продавцы, реализующие якобы абхазские мандарины в середине ноября. На самом деле абхазские мандарины появляются в продаже довольно поздно — в начале декабря, а до той поры под их видом иногда продают марокканские мандарины сорта «клементин».

По результатам испытаний самыми сладкими были признаны мандарины сорта муркотт (небольшие, чаще всего с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками), но они оказались наименее сочными. Несильно уступили им в сладости клементины, плоды которых имеют сплющенную сверху и снизу форму и ярко-оранжевый цвет.

Самыми сочными мандаринами были признаны абхазские, массовая доля сока в плоде составляет почти 70%. Плодов с большим количеством косточек среди исследуемых не попалось. Как отметили в Роскачестве, такие мандарины чаще всего созревают ближе к концу зимы.

Другие результаты исследования

Эксперты также выяснили, что зеленоватые мандарины не опасны и могут быть сочными и сладкими.

Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстает.

Как отметили в Роскачестве, содержание витамина С в мандарине зависит от сорта. Например, в клементинах на 100 г — от 50 мг аскорбиновой кислоты, в мандаринах других сортов обычно менее 20 мг. Исключение составляет абхазский унишу, в них оказалось около 30 мг. Как отмечают эксперты, этот показатель может снижаться при нарушении условий перевозки фруктов, например, если они перемерзли. Это будет понятно и по вкусу: если мандарин не кажется свежим, он, скорее всего, и наименее полезен.

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В Роскачестве рекомендуют не покупать мандарины с плесенью на кожуре и темными точками, а также не брать фрукты с вмятинами и слишком мягкими участками. Кроме того, рекомендуется тщательно мыть мандарины перед тем, как почистить и съесть — чтобы удалить возможные следы пестицидов. Также не следует покупать перезревшие и лежалые мандарины, которые имеют явно отстающая от мякоти кожуру и слабо выраженный вкус.