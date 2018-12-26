В космосе найдена аномалия времен Большого взрыва
Астрономы сделали невероятное открытие: они обнаружили в космосе самое настоящее «ископаемое» облако — реликтовый газ, образовавшийся во времена Большого взрыва.
Астрономы сделали невероятное открытие: они обнаружили в космосе самое настоящее «ископаемое» облако — реликтовый газ, образовавшийся во времена Большого взрыва.
Новое открытие подарило миру уникальную информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе.
«Куда бы мы не посмотрели, газ во вселенной загрязнен тяжелыми элементами — продуктами взрыва звезд. Однако это конкретное облако кажется нетронутым даже спустя 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва», поясняют исследователи. Группу возглавляли Фред Роберт и Майкл Мерфи, оба из Технологического университета Суинберна в Мельбурне. Их результаты собираются опубликовать в астрономическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, но они также сделали их доступными на сервере arXiv.
Астрономы заметили ископаемое облако
Астрономы надеются, что именно благодаря им удастся заглянуть в прошлое и увидеть Вселенную такой, какой она была во времена своего зарождения.