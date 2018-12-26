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09:58 (мск), источник: Популярная механика

В космосе найдена аномалия времен Большого взрыва

Астрономы сделали невероятное открытие: они обнаружили в космосе самое настоящее «ископаемое» облако — реликтовый газ, образовавшийся во времена Большого взрыва.

Источник: CC0/geralt

Новое открытие подарило миру уникальную информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе.

Теперь ученые наконец получили шанс узнать, почему некоторые звезды и целые галактики образовались из газа, а некоторые — нет.
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«Куда бы мы не посмотрели, газ во вселенной загрязнен тяжелыми элементами — продуктами взрыва звезд. Однако это конкретное облако кажется нетронутым даже спустя 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва», поясняют исследователи. Группу возглавляли Фред Роберт и Майкл Мерфи, оба из Технологического университета Суинберна в Мельбурне. Их результаты собираются опубликовать в астрономическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, но они также сделали их доступными на сервере arXiv.

Астрономы заметили ископаемое облако из-за чрезвычайно яркого квазара — космического объекта, испускающего большое количество энергии — позади него. Показания спектрометра дали понять, что плотность облака чрезвычайно низкая, что и навело ученых на мысль о «настоящей реликвии времен Большого взрыва», поскольку на него никак не повлияли частицы, которые заполняют остальные части галактики.

Подобные объекты начали находить в космосе совсем недавно, лишь с 2011 года.

Астрономы надеются, что именно благодаря им удастся заглянуть в прошлое и увидеть Вселенную такой, какой она была во времена своего зарождения.

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