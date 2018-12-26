Раскрыто назначение геоглифов Наски

Источник: AP 2018

Геоглифы Наски — странные фигуры большого, порядка сотни метров и более, размера, начерченные на поверхности плато его древними жителями. Фигуры целиком можно видеть только с высоты, поэтому открыты они были только в XX веке, когда над плато стали летать самолеты.

Датировка фигур неясна, очевидно лишь, что они были созданы до появления на плато инков в XII веке.

Назначение геоглифов непонятно — разные ученые видят в них ритуальные изображения, астрономические инструменты и многое другое.

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Авторы нынешней работы обратили внимание на местоположение геоглифов. Как сообщает РИА Новости, канадские археологи составили детальные карты местности, в том числе и древних дорог, используя снимки с дронов, а также результаты раскопок на месте. Наска — очень засушливое место, где практически не бывает дождей. Именно с этим связана сохранность геоглифов, технически представляющих из себя неглубокие канавки в грунте. Это обстоятельство позволяет также идентифицировать пути, которыми пешие (лошадей у индейцев не было) люди пользовались много веков назад.

Выяснилось, что большинство геоглифов расположено рядом с дорогами или крупными поселениями людей. Чаще всего они были расположены в тех точках, где находились самые важные выходы и входы в ущелье Сиуас.

Источник: UNIVERSITY OF TORONTO

Многие из этих рисунков, как отмечают ученые, похожи по своему начертанию на узоры, которыми покрыты многие ритуальные керамические сосуды и некоторые ткани древних инков и прочих индейцев Перу. Вдобавок, обломки подобной посуды, а также прочих религиозных артефактов Бикулис и его коллеги нашли рядом с этими геоглифами.

Это, как считают исследователи, говорит о том, что эти загадочные отметины, оставленные на перекрестках древних дорог, могли служить своеобразными «дорожными часовнями» для древних индейцев, желавших безопасно достичь цели своего путешествия.

Древние горные тракты и геоглифы — два самых заметных рукотворных объекта в Андах. Они расположены рядом друг с другом, и почему-то никто раньше не интересовался тем, как они могут быть связаны между собой. Мы предполагаем, что эти рисунки были своеобразными «часовнями», где путешественники читали молитвы в дорогу. Питер Бикулис (Peter Bikoulis) Ученый из университета Торонто (Канада)