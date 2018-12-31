Фотограф создает «инопланетные» пейзажи на Земле
Все дело в технике и воображении.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Все дело в технике и воображении.
Фотограф из Чикаго Рубен Ву уже несколько лет делает серию работ под названием Lux Noctis, в которой он снимает природные и искусственные ландшафты в ночное время суток. Но у этих фото есть секрет.
Для своей серии работ Ву использует модифицированные беспилотники в качестве воздушных источников света. Они освещают темные ландшафты так, что те начинают выглядеть, словно «инопланетные» пейзажи, а световые фигуры, которые очерчивают дроны в воздухе, придают снимкам абсолютно фантастический вид.
Читайте также: