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13:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф создает «инопланетные» пейзажи на Земле

Все дело в технике и воображении.

Фотограф из Чикаго Рубен Ву уже несколько лет делает серию работ под названием Lux Noctis, в которой он снимает природные и искусственные ландшафты в ночное время суток. Но у этих фото есть секрет.

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Для своей серии работ Ву использует модифицированные беспилотники в качестве воздушных источников света. Они освещают темные ландшафты так, что те начинают выглядеть, словно «инопланетные» пейзажи, а световые фигуры, которые очерчивают дроны в воздухе, придают снимкам абсолютно фантастический вид.

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