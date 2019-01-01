Профессор воссоздает насекомых, существовавших сотни миллионов лет назад

Несколько лет назад он начал превращать доисторических морских существ в детальные компьютерные изображения, которые он печатает на 3D-принтере и отливает в бронзе.

На создание многих скульптур его вдохновили древние существа, такие как трилобиты, существовавшие более 250 миллионов лет назад. Но профессор печатает и модели насекомых, живущих в наше время — таких как богомолы и большие прыгающие пауки.