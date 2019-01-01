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14:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Профессор воссоздает насекомых, существовавших сотни миллионов лет назад

Выглядят они как настоящие.

Профессор биохимии, молекулярной биологии и генетики человека из Чикагского университета Аллан Драммонд может похвастаться очень необычным хобби.

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Несколько лет назад он начал превращать доисторических морских существ в детальные компьютерные изображения, которые он печатает на 3D-принтере и отливает в бронзе.

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На создание многих скульптур его вдохновили древние существа, такие как трилобиты, существовавшие более 250 миллионов лет назад. Но профессор печатает и модели насекомых, живущих в наше время — таких как богомолы и большие прыгающие пауки.

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