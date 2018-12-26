Бэнкси посулили расплату за уничтожение собственной картины

Источник: AFP 2018

Профессор Саломе Веррелл (Salome Verrel) из британского Юридического университета заметил, что разрезание картины с помощью шредера было незаконным, поскольку после удара молотка она фактически перешла в собственность другого человека.

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«Бэнкси намеренно испортил картину, зная, что она принадлежит другому человеку», — пояснил Веррелл и отметил, что, если полиция установит личность художника, его ждет судебное наказание.

В октябре «Девочка с шариком» самоуничтожилась на аукционе сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор Sotheby’s Алекс Бранзик.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов.