Почти половина мигрантов вернулось на родину за последние четверть века

Источник: AP 2018

Традиционно данные по миграции формируются на основе обработки иммиграционных бланков, заполняемых в пунктах въезда, однако авторы статьи отмечают, что эта информация нередко содержит ошибки. Бланки переписи населения также обычно не содержат вопроса о дате переезда/возвращения в страну. Американские ученые разработали новый статистический метод для оценки миграционных потоков, показавший высокую надежность.

Подсчеты показали, что миграционные потоки значительно выше, чем считалось ранее. Прежде всего, разница объясняется плохо учитываемой другими методами возвратной миграцией. К примеру, на 2,1 млн человек, уехавших из Мексики в США приходится около 1,3 млн вернувшихся в Мексику.

Возвратная миграция плохо учитывается статистикой, поскольку при возвращении в свою страну человек уже не заполняет миграционные документы. Однако в новом исследовании ученые подошли к подсчетам иначе: они сравнивали страны попарно, учитывая данные о населении, числе рождений и смертей, известные цифры по миграции в другие страны. И так смогли найти неучтенные потоки миграции — возвраты на родину. Кроме того, цифры получились более точными за счет того, что авторы работы рассматривали и потоки миграции между развивающимися странами, тогда как чаще уделяется внимание переездам в развитые страны.

К примеру, статистику значительно пополнили цифры миграции из Украину в Россию, из Сирии в Ливан, из Бангладеш в Индию и т. д.

В целом за пятилетний период меняет место жительство от от 67 до 87 миллионов человек (по более ранним оценкам эта цифра была от 34 до 46 млн человек). При этом явных пиков и падений уровня миграции за период с 1990 по 2015 годы не наблюдалось.

Новость В Британии ополчились на мигрантов из Европы

Исследователи отмечают, что в абсолютных цифрах число мигрантов за этот период год от года незначительно росло, но их доля от мирового населения оставалась на прежнем уровне, раз в пять лет поменял место жительство примерно каждый 80-й житель планеты.