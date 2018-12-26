Парикмахер создает «пиксельную снежинку» на волосах клиентов
Как раз для праздничного настроения.
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Как раз для праздничного настроения.
31-летняя парикмахер из Италии Кристина Винья придумала отличный способ выделиться и создать уникальный новогодний образ.
Она создает на волосах своих клиентов пиксельное изображение снежинки. Сначала Кристина окрашивает пряди волос с помощью шаблонов в форме снежинки, а затем укладывает локоны так, чтобы изображение сложилось в правильный узор.
По словам парикмахера, на создание такого новогоднего образа у нее уходит около пяти часов.
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