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13:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Парикмахер создает «пиксельную снежинку» на волосах клиентов

Как раз для праздничного настроения.

31-летняя парикмахер из Италии Кристина Винья придумала отличный способ выделиться и создать уникальный новогодний образ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она создает на волосах своих клиентов пиксельное изображение снежинки. Сначала Кристина окрашивает пряди волос с помощью шаблонов в форме снежинки, а затем укладывает локоны так, чтобы изображение сложилось в правильный узор.

По словам парикмахера, на создание такого новогоднего образа у нее уходит около пяти часов.

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