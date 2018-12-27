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10:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа новая польза алкоголя и кофе

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что те, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах, живут дольше тех, кто полностью отказался от спиртного. Об этом сообщает портал WKRC-TV.

Источник: Reuters

В исследовании 90+ Study, целью которого было выявление факторов долгожительства, приняло участие более 1,6 тысячи людей. Каждые шесть месяцев, начиная с 2003 года, добровольцы проходили неврологические и нейропсихологические тесты, а также выполняли когнитивные и физические задачи.

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Ученые также определили рацион питания испытуемых, физическую активность, изучили их историю болезни и принимаемые лекарства.

Оказалось, что те, кто выпивал умеренное количество спиртных напитков и кофе, чаще доживали до 90-летнего возраста, чем те, кто их не пил. Более того, у людей старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.

Исследователи также выявили, что более 40 процентов людей старше 90 лет страдали деменцией, а почти 80 процентов являлись инвалидами. При этом у около половины 90-летних когнитивные нарушения не объясняются патологиями в нервной системе.

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