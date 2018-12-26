Россияне назвали лучшего актера и лучшего музыканта года
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Артист Сергей Безруков и музыкант Филипп Киркоров стали самыми популярными в свой профессии у россиян в этом году, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Артист Сергей Безруков и музыкант Филипп Киркоров стали самыми популярными в свой профессии у россиян в этом году, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, актером года вот уже несколько лет подряд респонденты назвали Сергея Безрукова (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%), на третьей позиции Владимир Машков (4%).
Музыкантом года в 2018 году, по мнению россиян, стал Филипп Киркоров (10%). Вторым по популярности назван пианист Денис Мацуев (6%), на третьем месте певец Николай Басков (5%). В пятерке также примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева (3%), скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский (3%) и музыкант Сергей Шнуров (3%).
Самой популярной телепередачей стал проект телеканала Россия-1 —
В рейтинге сериалов лидерами стали детективы «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор» (по 5%). Далее в предпочтениях россиян идут: «Пёс» (4%), «След» (4%) и «Тайны следствия» (4%).
Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, стали «Движение вверх» (3%), трилогия «Гоголь» (3%), «Мстители» и «Т-34» (по 2%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в декабре 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.