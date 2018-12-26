Россияне назвали лучшего актера и лучшего музыканта года

Источник: РИА Новости

Согласно исследованию, актером года вот уже несколько лет подряд респонденты назвали Сергея Безрукова (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%), на третьей позиции Владимир Машков (4%).

Музыкантом года в 2018 году, по мнению россиян, стал Филипп Киркоров (10%). Вторым по популярности назван пианист Денис Мацуев (6%), на третьем месте певец Николай Басков (5%). В пятерке также примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева (3%), скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский (3%) и музыкант Сергей Шнуров (3%).

В исследовании отмечается, что по-прежнему тяжелее всего обстоит ситуация с писателями, все содержательные ответы набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%), Александр Пушкин (2%), Захар Прилепин (2%), остальные — 1% и менее.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала Россия-1 — ток-шоу «60 минут» (8%).

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В рейтинге сериалов лидерами стали детективы «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор» (по 5%). Далее в предпочтениях россиян идут: «Пёс» (4%), «След» (4%) и «Тайны следствия» (4%).

Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, стали «Движение вверх» (3%), трилогия «Гоголь» (3%), «Мстители» и «Т-34» (по 2%).