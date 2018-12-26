Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похищенная женщина вернулась домой после 32 лет рабства
В секте во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин
Пейте на здоровье: памятка по употреблению алкоголя
Канадский премьер сделал неоднозначное заявление о Путине
Какие ошибки люди чаще всего совершают в вопросах жилья
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Подарок учительнице от бедного школьника восхитил пользователей сети
Виталий Калоев стал отцом двойни
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
От Тутберидзе до Черчесова: 5 самых крутых тренеров года
Аллегри: В игре с «Аталантой» Роналду будет на скамейке
Стало известно о решении суда по сестрам Хачатурян, убившим отца
Ведущая Андреева заявила о гражданстве не в России
Режиссер из ЕС приехала в РФ и ей стало стыдно за свою страну
Актриса Тихонова скончалась на 32-ом году жизни
Реакция Пескова на отказ Лукашенко считать РФ братской страной
Изменились правила раздела имущества при разводе
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
14:38 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали лучшего актера и лучшего музыканта года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Артист Сергей Безруков и музыкант Филипп Киркоров стали самыми популярными в свой профессии у россиян в этом году, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

Согласно исследованию, актером года вот уже несколько лет подряд респонденты назвали Сергея Безрукова (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%), на третьей позиции Владимир Машков (4%).

Музыкантом года в 2018 году, по мнению россиян, стал Филипп Киркоров (10%). Вторым по популярности назван пианист Денис Мацуев (6%), на третьем месте певец Николай Басков (5%). В пятерке также примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева (3%), скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский (3%) и музыкант Сергей Шнуров (3%).

В исследовании отмечается, что по-прежнему тяжелее всего обстоит ситуация с писателями, все содержательные ответы набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%), Александр Пушкин (2%), Захар Прилепин (2%), остальные — 1% и менее.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала Россия-1 — ток-шоу «60 минут» (8%).

Все о лотереях
Психология удачи и невероятные выигрыши

В рейтинге сериалов лидерами стали детективы «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор» (по 5%). Далее в предпочтениях россиян идут: «Пёс» (4%), «След» (4%) и «Тайны следствия» (4%).

Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, стали «Движение вверх» (3%), трилогия «Гоголь» (3%), «Мстители» и «Т-34» (по 2%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в декабре 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 Ну вот и все: 'русский фактор' в американских грязных выборах доказан
Как завершится карьера Кадырова
Патриарх предрек «кровавые конфликты» из-за смены названия УПЦ
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Украина снимает военное положение
Самые читаемые новости за 2018 год: выбор редакции
Как поесть на 11 рублей? Россияне раскрывают рецепты выживания
Как живут люди в турецкой глубинке (фото)
Курение предложили сделать вне закона
Спорт
Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой Проигрыш Медведевой на Олимпиаде, ее уход от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, проблемы роста у Алины Загитовой - рассказываем о самом важном в фигурном катании за год
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Отмена скидки на штраф: известна позиция ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников прокомментировал предложение главы Татарстана об отмене 50% скидки при оплате штрафа в течение 20 дней
Кино
57-летняя Екатерина Андреева раскритиковала телевидение Ведущая «Первого канала» призналась, что не смотрит телевизор, и объяснила, почему
Недвижимость
Как мыли полы 100 лет назад
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Дети
Елизавета Боярская показала первое видео с младшим сыном Актриса наслаждается декретным отпуском
Леди
Сбалансированный рацион для тебя и твоего питомца: от А до Я Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь