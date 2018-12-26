Фотограф снимает «потусторонние» цветы с помощью ультрафиолета
Он видит необычное в обычном.
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Он видит необычное в обычном.
Российский фотограф, художник и диджей Слава Семенюта использует ультрафиолетовое освещение, чтобы создавать оригинальные снимки растений и текстур.
Одно из его любимых направлений — макрофотография. Необычный свет в сочетании с цифровой постобработкой позволяет взглянуть
«Я
Фотограф сотрудничает с ведущими изданиями, например, с National Geographic Россия.
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