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15:01 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф снимает «потусторонние» цветы с помощью ультрафиолета

Он видит необычное в обычном.

Российский фотограф, художник и диджей Слава Семенюта использует ультрафиолетовое освещение, чтобы создавать оригинальные снимки растений и текстур.

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Одно из его любимых направлений — макрофотография. Необычный свет в сочетании с цифровой постобработкой позволяет взглянуть по-новому на привычные вещи, создает призрачную, потустороннюю атмосферу.

«Я художник-фотограф, любящий яркие цвета, находящий необычное в обычном», — говорит о себе Семенюта.

Фотограф сотрудничает с ведущими изданиями, например, с National Geographic Россия.

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