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15:12 (мск), источник: Чердак

Древние панамские ныряльщики страдали ухом серфера

Археологи определили профессию доколумбовых индейцев по наростам в ушах.

Источник: СС0/12019
Ученые исследовали черепа из захоронений в Панаме и пришли к выводу, что их владельцы были ныряльщиками за жемчугом. Занятие удалось определить по костным опухолям в ушах.

Исследователи обнаружили в черепах экзостозы уха — нарастания костной ткани, которые появляются в слуховом проходе, закрывая его. Механизм возникновения экзостоза неизвестен, но связь между ним и пребыванием в холодной воде считается общепризнанной. Костные образования в ухе называют еще «ухом серфингиста» потому, что они очень характерны для каякеров, дайверов и серферов. Кроме того, экзостоз может развиться из-за грибков или бактериальной инфекции.

Авторы статьи исследовали 125 черепов из захоронений возрастом от 4,5 тысяч до 500 лет в Панаме и обнаружили в восьми черепах экзостозы, один из которых женский.

Захоронения находились в десяти разных районах Панамы на обоих ее океанских берегах, но черепа с экзостозом были только в тех останках, которые были найдены на берегу Панамском заливе Тихого океана.
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В Панамском заливе есть свои особенности циркуляции воды — во время сухого сезона с января по апрель там происходит апвеллинг. Апвеллинг — это подъем холодной воды со дна к поверхности. Из-за этой холодной воды жители побережья залива и имели «ухо серфингиста». Скорее всего, владельцы названного уха были ныряльщиками, которые добывали красивые раковины со дна залива — в сообщениях конкистадоров сохранились упоминания об индейцах, ныряющих за раковинами. Еще одно свидетельство — захоронения племен, живших в этих краях, сохранили раковины моллюсков тех видов, которые и сейчас обитают в Панамском заливе.

Версию об инфекционной причине экзостоза ученые отбросили — если бы дело было в грибках или бактериях, то нарост в ухе был бы распределен равномерно среди мужчин и женщин. Ученые сделали вывод, что такое неравенство в экзостозе было связано с тем, что ныряльщики за раковинами были в основном мужчинами.

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