Древние панамские ныряльщики страдали ухом серфера
Археологи определили профессию доколумбовых индейцев по наростам в ушах.
Археологи определили профессию доколумбовых индейцев по наростам в ушах.
Исследователи обнаружили в черепах экзостозы уха — нарастания костной ткани, которые появляются в слуховом проходе, закрывая его. Механизм возникновения экзостоза неизвестен, но связь между ним и пребыванием в холодной воде считается общепризнанной. Костные образования в ухе называют еще «ухом серфингиста» потому, что они очень характерны для каякеров, дайверов и серферов. Кроме того, экзостоз может развиться
Авторы статьи исследовали 125 черепов из захоронений возрастом от 4,5 тысяч до 500 лет в Панаме и обнаружили в восьми черепах экзостозы, один из которых женский.
В Панамском заливе есть свои особенности циркуляции воды — во время сухого сезона с января по апрель там происходит апвеллинг. Апвеллинг — это подъем холодной воды со дна к поверхности.
Версию об инфекционной причине экзостоза ученые отбросили — если бы дело было в грибках или бактериях, то нарост в ухе был бы распределен равномерно среди мужчин и женщин. Ученые сделали вывод, что такое неравенство в экзостозе было связано с тем, что ныряльщики за раковинами были в основном мужчинами.
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