Свердловская чиновница Глацких написала заявление об увольнении

В заявлении Глацких попросила отпустить ее в отпуск с последующим увольнением. «Последним рабочим днем прошу считать 9 февраля 2019 г.», — написала чиновница. Заявление подписано 26 декабря заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым.
Глацких объяснила свое решение уволиться нежеланием «подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева». Об этом она сообщила Колясникову.
В начале ноября екатеринбургское издание 66.ru обратило внимание на высказывание Глацких на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде. Чиновница утверждала, что подрастающее поколение придерживается мнения о том, что им «государство все должно». «Вам государство вообще в принципе ничего не должно — вам должны ваши родители. Они вас родили, государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.
После того как ее слова распространили СМИ, чиновница получила выговор, но осталась на государственной службе. До скандала Глацких возглавляла департамент молодежной политики Свердловской области, который в начале декабря был упразднен.