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15:06 (мск), источник: Ведомости

Свердловская чиновница Глацких написала заявление об увольнении

Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, написала заявление об увольнении. Фотографию документа опубликовал блогер Сергей Колясников. Информацию об увольнении чиновницы телеканалу «360» подтвердила пресс-служба губернатора Свердловской области.

В заявлении Глацких попросила отпустить ее в отпуск с последующим увольнением. «Последним рабочим днем прошу считать 9 февраля 2019 г.», — написала чиновница. Заявление подписано 26 декабря заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым.

Глацких объяснила свое решение уволиться нежеланием «подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева». Об этом она сообщила Колясникову.

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В начале ноября екатеринбургское издание 66.ru обратило внимание на высказывание Глацких на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде. Чиновница утверждала, что подрастающее поколение придерживается мнения о том, что им «государство все должно». «Вам государство вообще в принципе ничего не должно — вам должны ваши родители. Они вас родили, государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.

После того как ее слова распространили СМИ, чиновница получила выговор, но осталась на государственной службе. До скандала Глацких возглавляла департамент молодежной политики Свердловской области, который в начале декабря был упразднен.

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