Свердловская чиновница Глацких написала заявление об увольнении

В начале ноября екатеринбургское издание 66.ru обратило внимание на высказывание Глацких на встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде. Чиновница утверждала, что подрастающее поколение придерживается мнения о том, что им «государство все должно». «Вам государство вообще в принципе ничего не должно — вам должны ваши родители. Они вас родили, государство их не просило вас рожать», — заявила Глацких.